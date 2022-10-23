Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı?

23 Ekim Pazar itibarıyla Kabine Toplantısı araştırmaları hız kazandı. Yarın yapılacak toplantıda TOGG, ekonomi, başörtüsüne anayasal güvence gibi maddelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Peki 24 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
Kabine Toplantısı yarın (24 Ekim) gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nın saat 15.30'da başlaması ve toplantıda alınan kararların, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "aileyi güçlendirecek şekilde başörtüsüne anayasal güvence" getirileceğine yönelik sözlerinin ardından çalışmalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teklif sunuldu. Kabine Toplantısı'nda teklifin ele alınması ve düzenlemeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesinin ardından anayasa değişiklik teklifinin meclise gelmesi bekleniyor.