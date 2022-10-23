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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı?

23.10.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündem ile ilgili milyonları ilgilendiren önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın yarın (24 Ekim Pazartesi) gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği araştırılıyor. Bu hafta Kabine Toplantısı'nın gündeminde dar gelirliler, esnaflar için değerlendirme yapılması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı?

23 Ekim Pazar itibarıyla Kabine Toplantısı araştırmaları hız kazandı. Yarın yapılacak toplantıda TOGG, ekonomi, başörtüsüne anayasal güvence gibi maddelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Peki 24 Ekim Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı yarın (24 Ekim) gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nın saat 15.30'da başlaması ve toplantıda alınan kararların, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "aileyi güçlendirecek şekilde başörtüsüne anayasal güvence" getirileceğine yönelik sözlerinin ardından çalışmalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teklif sunuldu. Kabine Toplantısı'nda teklifin ele alınması ve düzenlemeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesinin ardından anayasa değişiklik teklifinin meclise gelmesi bekleniyor.


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