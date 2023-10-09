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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 9 Ekim Pazartesi günü Kabine toplantısı bitti mi, gündem maddeleri neler?

08.10.2023 16:56 | Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı tarihi ve gündem maddeleri merak edildi. Bilindiği üzere kabine toplantısı iki haftada bir pazartesi günleri toplanmaktadır. Gündem konularının ele alındığı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşiyor. AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıklamıştı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 9 Ekim Pazartesi günü Kabine toplantısı bitti mi, gündem maddeleri neler?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ve ele alınacak maddeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kabine, düzenli olarak her pazartesi öğleden sonra iki haftada bir toplanıyor. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir basın toplantısı düzenleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte 9 Ekim Pazartesi Kabine toplantısına ilişkin detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine, 9 Ekim 2023 Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı saat 17.00 civarında başladı ve sona erdi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yakından takip ediliyor.

kabine toplantısı

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Kabine toplantısında öne çıkan başlıkların ise İsrail-Filistin gerilimi, terörle mücadele ve emeklilere yapılacak zam olarak sıralanması bekleniyor.

kabine toplantısı

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ''Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. 18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler.

Evlenecek gençlerin ekonomik açısından desteklemek amacı ile yaptığımız Gençlik bankası çalışmamızı tamamladık. Aile ve Gençlik bankasına dair teklfimizi Meclis'in takdirine sunacağız. Aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız.''


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Kabine Toplantısı kabine

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