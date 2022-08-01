Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ağustos ayı Kabine Toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak? Ana gündem maddeleri!

Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yantıı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ağustos ayı Kabine Toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı ve toplantının ana gündem maddeleri...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı 1 Ağustos 2022 Pazartesi (bugün) yapılacak.

Kabine Toplantısı'nın saat 15.00’te gerçekleşmesi bekleniyor.

AĞUSTOS AYI KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı Kabine toplantısı kararları, toplantı bitiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

KABİNE TOPLANTISI ANA GÜNDEM MADDELERİ

Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.

Konut projesinde vadenin 15 yıl olması, projeden 10 bin lira altında geliri olanların faydalanması bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı 'hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkânı ile sunulması' da toplantıda ele alınacak.

