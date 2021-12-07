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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?

07.12.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda iç ve dış politikaya ilişkin gelişmelerin ele alınması ön görülmekte. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?

Beştepe'de düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda iç ve dış politikaya ilişkin gelişmelerin ele alınması ve koronavirüs vaka sayılarının değerlendirilmesi bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından takip ediliyor. En son 22 Kasım Pazartesi günü düzenlenmiş olan toplantıda ekonomideki son gelişmeler konuşulmuştu. Koronavirüsle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayanların ya da aşısı eksik olanların bir an önce sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini ifade etmişti.

Bu hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti sebebiyle önümüzdeki hafta yapılması ön görülmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı vesilesiyle, 6-7 Aralık 2021 tarihlerinde Katar’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek toplantının önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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Kabine Toplantısı Bakanlar kurulu

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