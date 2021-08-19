HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte masadaki kısıtlama kararları…

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte masadaki kısıtlama kararları…

19.08.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de geçtiğimiz haftalarda yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle ertelenen Kabine toplantısı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kabine toplantısı, ilk olarak ülkemizin güney kıyılarında çıkan ve 2 haftaya yakın süren orman yangınları nedeniyle ertelenmişti.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte masadaki kısıtlama kararları…

Ardından Karadeniz’in bazı ilçelerinde yaşanan sel felaketleri ile onlarca vatandaşımız yaşamını kaybetmişti. Bakanlar da ilk başta yangın, ardından sel felaketinin yaşandığı bölgede olunca, yapılması gerekilen Kabine toplantısı da ileri bir tarihe ertelenmişti. Bakan Koca’nın sunum yapacağı ve yeni kısıtlamaların masaya yatırılacağı Kabine toplantısının tarihi ve saati belli oldu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye yön verecek olan Kabine toplantısı 19 Ağustos Perşembe (bugün) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı Kabine toplantısında yeni kısıtlamaların çıkması bekleniyor.

Yangın ve sel felaketleri sebebiyle ertelenen Kabine toplantısı bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Son zamanlarda yaşanan görüşüleceği toplantının ana gündem maddelerinden biri de Kovid-19’la mücadelede çizilecek yol haritası olacak.

MASADAKİ KISITLAMALAR

Delta varyantı ve aşı olmayan vatandaşların etkisiyle artan vaka sayılarının ardından yeni kısıtlamaların gelebileceği konuşuluyor. Özellikle kapalı alanlarda; konser, sinema, AVM, tiyatro ve kafe gibi yerlere girişlerde aşı olmayana PCR testi zorunluluğu gelmesi konusunun görüşüleceği söyleniyor.

BAKAN ÖZER İLK KEZ KATILACAK

Kabine toplantısına ilk defa katılacak olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de sunum yapması bekleniyor. Bakan Özer, 6 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili okullarda alınacak tedbirler ile ilgili Kabineye bilgi verecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manavgat'taki yangın sonrası endişelendiren açıklama: Ekosistem değişebilirManavgat'taki yangın sonrası endişelendiren açıklama: Ekosistem değişebilir
PARTNERGören bir daha bakıyor! İç çamaşırsız pozlarıyla takipçilerini büyülediGören bir daha bakıyor! İç çamaşırsız pozlarıyla takipçilerini büyüledi
18 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları...18 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Kritik gün geldi! Yeni kısıtlamalar masada

Kritik gün geldi! Yeni kısıtlamalar masada

Biden'dan Afganistan açıklaması: Kaos olmadan çıkamazdık

Biden'dan Afganistan açıklaması: Kaos olmadan çıkamazdık

Ozan Tufan, Premiere Lig'e transfer oldu

Ozan Tufan, Premiere Lig'e transfer oldu

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.