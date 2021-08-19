Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte masadaki kısıtlama kararları…

Ardından Karadeniz’in bazı ilçelerinde yaşanan sel felaketleri ile onlarca vatandaşımız yaşamını kaybetmişti. Bakanlar da ilk başta yangın, ardından sel felaketinin yaşandığı bölgede olunca, yapılması gerekilen Kabine toplantısı da ileri bir tarihe ertelenmişti. Bakan Koca’nın sunum yapacağı ve yeni kısıtlamaların masaya yatırılacağı Kabine toplantısının tarihi ve saati belli oldu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye yön verecek olan Kabine toplantısı 19 Ağustos Perşembe (bugün) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı Kabine toplantısında yeni kısıtlamaların çıkması bekleniyor.

Yangın ve sel felaketleri sebebiyle ertelenen Kabine toplantısı bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Son zamanlarda yaşanan görüşüleceği toplantının ana gündem maddelerinden biri de Kovid-19’la mücadelede çizilecek yol haritası olacak.

MASADAKİ KISITLAMALAR

Delta varyantı ve aşı olmayan vatandaşların etkisiyle artan vaka sayılarının ardından yeni kısıtlamaların gelebileceği konuşuluyor. Özellikle kapalı alanlarda; konser, sinema, AVM, tiyatro ve kafe gibi yerlere girişlerde aşı olmayana PCR testi zorunluluğu gelmesi konusunun görüşüleceği söyleniyor.

BAKAN ÖZER İLK KEZ KATILACAK

Kabine toplantısına ilk defa katılacak olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de sunum yapması bekleniyor. Bakan Özer, 6 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili okullarda alınacak tedbirler ile ilgili Kabineye bilgi verecek.



