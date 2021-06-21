Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyu ile paylaştığı veriler ışığında, Türkiye’de aşılama oranı 41 milyonu aşmış durumda. Günlük vaka sayılarında ise bir düşüş hakim. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda ve yaz aylarının da gelmiş olmasıyla beraber yeni yapılacak kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Peki yeni kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısından sonra alınacak kararlar ne olur?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Pandemi süresi boyunca iki haftada bir olarak gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, en son 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde yapılması planlanan kabine toplantısı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı nedeniyle ertelendi.

Yeni açıklanan bilgilere göre ise kabine toplantısı 21 Haziran günü saat 15:00 itibariyle başlıyor. Kabine toplantısının ise akşam saat 19:00 itibariyle son bulması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR NE OLUR?

Kabine toplantısında ülke gündeminin en önemli başlıklarından biri olan normalleşme adımları konuşulacak.

Uzmanlar, aşı hızındaki artışın Temmuz ayında bir rahatlama sağlayacağı görüşünde. Şu anda 41 milyonu geçen aşılama oranının sonucunda uzmanlar 50 milyon aşılama sağlanırsa büyük bir toplumsal bağışıklık sağlanacağı yönünde görüşlerini dile getirdi.