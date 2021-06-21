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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

21.06.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yapılan kabine toplantısının ardından koronavirüs tedbirlerinde genişlemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılacak olan yeni kabine toplantısında ise kararların biraz da gevşetilmesi öngörülüyor. Aşılama hızındaki artış ve vaka sayılarındaki düşüş göze alındığında, sokağa çıkma kısıtlamaları saatlerinde yeni düzenlemeler yapılacağı tahmin ediliyor. Yeni kararlar beklenirken, tüm gözler de yeni kabine toplantısına çevrildi?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyu ile paylaştığı veriler ışığında, Türkiye’de aşılama oranı 41 milyonu aşmış durumda. Günlük vaka sayılarında ise bir düşüş hakim. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda ve yaz aylarının da gelmiş olmasıyla beraber yeni yapılacak kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Peki yeni kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısından sonra alınacak kararlar ne olur?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Pandemi süresi boyunca iki haftada bir olarak gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, en son 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde yapılması planlanan kabine toplantısı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı nedeniyle ertelendi.

Yeni açıklanan bilgilere göre ise kabine toplantısı 21 Haziran günü saat 15:00 itibariyle başlıyor. Kabine toplantısının ise akşam saat 19:00 itibariyle son bulması bekleniyor.

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KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR NE OLUR?

Kabine toplantısında ülke gündeminin en önemli başlıklarından biri olan normalleşme adımları konuşulacak.

Uzmanlar, aşı hızındaki artışın Temmuz ayında bir rahatlama sağlayacağı görüşünde. Şu anda 41 milyonu geçen aşılama oranının sonucunda uzmanlar 50 milyon aşılama sağlanırsa büyük bir toplumsal bağışıklık sağlanacağı yönünde görüşlerini dile getirdi.

sokağa çıkma yasağı

Sokağa çıkma yasağı son kabine toplantısının ardından akşam saat 19:00’dan 22:00’a çekilmişti. Yapılan kabine toplantısı sonrasında bu yasağın saat 23:00’a uzatılması bekleniyor.

Yine aynı şekilde Pazar günleri kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağının, kaldırılması da gündemde yer alıyor.

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Uzmanlar, kapalı alanlarda özellikle AVM, postane, mağaza, market gibi yerlerde maske takma zorunluluğu devam ederken, açık alanlarda maske takmanın kaldırılabileceği yönünde tahminlerde bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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