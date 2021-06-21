Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyu ile paylaştığı veriler ışığında, Türkiye’de aşılama oranı 41 milyonu aşmış durumda. Günlük vaka sayılarında ise bir düşüş hakim. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda ve yaz aylarının da gelmiş olmasıyla beraber yeni yapılacak kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Peki yeni kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısından sonra alınacak kararlar ne olur?
Pandemi süresi boyunca iki haftada bir olarak gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, en son 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde yapılması planlanan kabine toplantısı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı nedeniyle ertelendi.
Yeni açıklanan bilgilere göre ise kabine toplantısı 21 Haziran günü saat 15:00 itibariyle başlıyor. Kabine toplantısının ise akşam saat 19:00 itibariyle son bulması bekleniyor.
Kabine toplantısında ülke gündeminin en önemli başlıklarından biri olan normalleşme adımları konuşulacak.
Uzmanlar, aşı hızındaki artışın Temmuz ayında bir rahatlama sağlayacağı görüşünde. Şu anda 41 milyonu geçen aşılama oranının sonucunda uzmanlar 50 milyon aşılama sağlanırsa büyük bir toplumsal bağışıklık sağlanacağı yönünde görüşlerini dile getirdi.
Sokağa çıkma yasağı son kabine toplantısının ardından akşam saat 19:00’dan 22:00’a çekilmişti. Yapılan kabine toplantısı sonrasında bu yasağın saat 23:00’a uzatılması bekleniyor.
Yine aynı şekilde Pazar günleri kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağının, kaldırılması da gündemde yer alıyor.
Uzmanlar, kapalı alanlarda özellikle AVM, postane, mağaza, market gibi yerlerde maske takma zorunluluğu devam ederken, açık alanlarda maske takmanın kaldırılabileceği yönünde tahminlerde bulunuyor.