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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? İşte kabinede konuşulacak konular

20.12.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmaların ardından Kabine, ekonomi gündemiyle bir araya gelecek. Aynı anda emekli ve memur zamlarıyla birlikte stokçulukla mücadele gibi konuların da masaya yatırılacağı kabine toplantısında Omicron varyantının da görüşülmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? İşte kabinede konuşulacak konular

Aşılama sürecinde ve vaka sayılarındaki son durumun kabinenin gündeminde yer alacağı diğer konu başlıkları arasında yer alacağı kaydedildi. Asgari ücret zammının ardından emekli ve memur maaşlarında nasıl bir yol haritasının belirleneceği, kabinenin en önemli gündemi olacağı söyleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Önemli konuların görüşüleceği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 20 Aralık 2021 Pazartesi günü bir araya gelecek. Bakanlar son verilerle beraber sunumlarını yapacak ve süreçlerde hangi adımların atılması gerektiği vurgulanacak. Toplantının saat 15:00’te başlaması beklenirken sona ermesinin ardından da açıklama yapılacağı tahmin ediliyor. Toplantının ortalama 19:00 gibi sona erebileceği belirtiliyor.

KABİNE TOPLANTISINDA KONUŞULACAK KONULAR

Kabine toplantısında son dönemde yaşanan kur yükselişi ve ekonomideki son gelişmeler masaya yatırılacak. Hükümetin düşük faiz yüksek istihdam odaklı modeline geçişten sonra yaşananlar Kabine toplantısında değerlendirilecek. Piyasaya yansıyan zamlar ve stokçuluk konusu da ele alınacak.

Kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılması da öngörülen toplantıda koronavirüs ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek. Dünyayı etkisi altına alan omicron varyantında son durum ve aşı çalışmaları geniş çaplı konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek. Güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar ile çetin kış şartlarında terörle mücadelede izlenecek yöntemler görüşülecek,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapması bekleniyor.


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Kabine Toplantısı

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