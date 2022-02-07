Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı'nda alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka açıklıyor. 31 Ocak'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz, elektrik ve hastanelerde son durum açıklamalarında bulunmuştu. Peki şubat ayı Kabine Toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı genellikle 15 günde bir yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanması nedeniyle, Kabine Toplantısı'nın 14 Şubat 2022 Pazartesi günü yapılacağı öngörülüyor.

31 OCAK KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Topalntısı'ndan sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar; "Kabinede revizyon normaldir. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni enerji, vizyonla hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir. Yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini kurduğumuz 2018 yılından bu yana 6 bakanımız değişti. Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz. Bizim için asıl hedef ülkemizi 2023 hedefine ulaştırmak, gençlerimize büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet etmektir.

Hepimiz faniyiz, insanlar gelir geçer, önemli olan şu gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hangi görev, unvan, sorumluluk mevkiinde bulunursak bulunalım, bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Tuğla üstüne tuğla koymadıkları halde ekmeğini yediklerini, suyunu içtiklerini, havasını soludukları vatanlarına layık olamayanlar da var.

DOĞALGAZ AÇIKLAMASI

Bunları milletimizi o engin ferasetine havale ediyoruz. İnşallah ülkemizi bölgesinin ve dünyanın lider devleti yaparak bu kutlu mücadeleyi nihayetine uğraştıracağız. Ülkemizin son 20 yılında bize bu imkanı veren, insanımızın başını dik durmasını sağlayan Rabbime binlerce hamdolsun.

Türkiye son yılların en bereketli ve elbette onunla birlikte zahmetli kışını geçiriyor. Son haftalarda yağan karla en azından bu yıl için rahat bir nefes aldık. Kar yağışının bastırdığı ilk günlerde şehirlerarası yollarda, şehir içi ulaşımında çeşitli sıkıntılar yaşandı. Karayolları ekiplerimiz şehirlerarası yolları, belediyeler kendi sorumlu alanlarındaki yolları açık tutmak için harekete geçti.

Kar yağışıyla birlikte toprağın doymasını, barajların doymasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. İnşallah Şubat, Mart, Nisan ayında yeterli yağış alır bereketli yılı hep birlikte yaşarız.

Tarımsal destekleme bütçesini 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum. Hububat üreticilerimizin girdi desteklerini yüzde 127 oranında arttırdık. İran'la aramızdaki doğalgaz hattının karşı tarafta arıza sebebiyle doğalgaz arzında azalma ortaya çıkmıştır. Arızanın giderilmesi çalışmalarını havaların ısındığı aylara bırakılması konusunda İran'la mutabık kaldık, doğalgaz akışını yeniden başlattık.

Azerbaycan'dan aldığımız doğalgaz miktarını arttırdık. Tuz Gölü ve Silivri'deki yeraltı doğalgaz depolama tesislerini devreye soktuk.

Salgın döneminde dünyada kömür 5 doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz.

HASTANELERDE SON DURUM NEDİR?

Bu dönemde dikkatle takip ettiğimiz hususlardan biri de koronavirüs salgınında gelişmelerdir. Artık gücü azalan salgının inşallah yakında gündemimizden tamamen çıkartmayı ümit ediyoruz. Türkiye tedbirleri en önce alan ülkelerden biriydi. Avrupa ülkeleri henüz yeni bu aşamaya geçiyor. Bu konuda en önemli gücümüz aşılama çalışmalarında başarımızdır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza kendi aşımız TURKOVAC başta olmak üzere aşılarını yaptırmalarını veya tamamlamalarını yaptırmalarını hatırlatmak istiyorum.

Hastanelerimizde alarm seviyesine geçmemiz gerektiren bir tablo ile karşı karşıya değiliz. Türkiye sağlık hizmetlerin aksaksız yürütülmesi, ekonominin işleyişi, istihdamın arttırılarak sosyal kırılmaya meydan verilmemesi, büyümenin sürdürülerek, ülke genelinde huzurun ve güvenliğin eksiksiz sağlanması bakımından yönetilen ülkelerin başında geliyor.

Biz güçlü altyapımız ve tedbirler sayesinde bu duruma düşmedik. Herkesin içine kapandığı, şalter indirdiği dönemde tarihimizin en büyük üretim, ihracat atağını gerçekleştirdik. Sosyal kaos, siyasi istikrarsızlık, ekonomik çöküntü, ülkenin parçalanması senaryolarını yırtıp attığımız gibi salgının da üstesinden geldik.

Terörle mücadelede, sınırlarımıza yönelik tehditleri bertaraf etmekte, ön alıcı olmada gösterdiğimiz başarıyı salgın sürecinde bir üst aşamaya çıkardık. Türkiye artık etkilenen, takip eden, dahil edilen değil belirleyici ülkeler arasına girmiştir.



