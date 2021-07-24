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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı hangi gün? Hangi kararlar alınacak?

24.07.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Ankara Beştepe'de belli aralıklarla toplanan Kabine Toplantısı'nda ülkeye dair önemli kararlar alınıyor. Son olarak Kurban Bayramı öncesi toplanan Kabine Toplantısı'nda, bayramda alınacak tedbirler ele alınmıştı.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı hangi gün? Hangi kararlar alınacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Son toplantı, 12 Temmuz Pazartesi günü yapılmıştı. Söz konusu toplantılar genellikle Pazartesi günleri yapılıyor. Yeni yapılacak toplantıda alınabilecek kararlar bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı, ancak toplantının 26 Temmuz Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Bu kapsamda resmi makam ve kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

HANGİ KARARLAR ALINACAK?

Toplanacak Kabine Toplantısı'nda, artan koronavirüs vakaları için bir takım önlemlerin alınıp alınmayacağı ve aşılama çalışmalarının akıbeti gündeme gelebilir.

Öte yandan diğer iç ve dış politika konuları da Kabine'nin gündeminde masaya yatırılabilir.

SON KABİNE TOPLANTISI’NDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 12 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı.

Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, ülke gündeminin ele alındığı toplantıda tatilin 9 gün olacağı kesinleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından şun bilgileri kaydetmişti;

"Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor."

Erdoğan'ın yaptığı diğer açıklamalardan kritik satırbaşları şunlardı;

"Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır. Uzunluğu 5 km'yi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor."

"Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajona başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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