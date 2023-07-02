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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı yarın mı? Gündemde memur ve emekli maaşı zam oranı ile torba yasa var!

02.07.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı tarihi ile ilgili araştırmalar yeni haftaya girerken hız kazandı. Memur ve emekli maaşı zam oranı ile torba yasa konusunun toplantıda ele alınması bekleniyor. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği kritik toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı yarın mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı yarın mı? Gündemde memur ve emekli maaşı zam oranı ile torba yasa var!

Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta yapılacağı memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 14 Haziran'da yapılmıştı. Siyasi ve ekonomi gündemi ile ilgili başlıkların masaya yatırıldığı kritik toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Kabine Toplantısı konuları merak konusu oldu. Kabine'nin gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa da yer alıyor. İşte, Kabine Toplantısı tarihi ve saati...

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın 3 Temmuz Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kritik toplantıda İsveç'in NATO üyeliği de dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak.

Fakat yeni Kabine Toplantısı tarihine ilişkin TC. Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sayfasından açıklama yapılmadı.

Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

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KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Kabine Toplantısı gündemine memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var.

Torba yasa kanun teklifinin taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesinin ardından TBMM'de hızla gündeme gelecek komisyon sonrası Meclis Genel Kurulu aşaması olacak.

Torba kanun, memur maaşı ve emeklilerin durumuna dair düzenlemeler yer alıyor.Kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması da bu paket içerisinde yer alacak.

Bir başka konunun da gençlere bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyeti olması bekleniyor. Bu konunun da pakette yer alacağı öngörülüyor.

Kabine Toplantısı'nın gündeminde yer alacak bir diğer konu ise ekonomik gelişmeler olacak.

İsveç'in NATO üyeliği konusu da ülkede Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle tekrar ele alınacak.

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