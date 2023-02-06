KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? Kritik konular masada: EYT, vergi affı, kamu işçilerine zam! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Kabine Toplantısı için geri sayı devam ediyor. Toplantıda, Vergi affı, EYT, kamu işçilerine yapılacak zam, taşerona kadro ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci gibi birçok konu masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunacak. İşte Kabine Toplantısının saati...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı'nın bugün (6 Şubat 2023 Pazartesi) gerçekleşmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş depremi sonrası Kabine Toplantısı ile ilgili yeni bir açıklamada bulunulmadı.

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR

Kabine Toplantısının ana gündem maddesinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci olması bekleniyor.

EYT'lilere ilişkin düzenlemede Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Kademeli prim günü şartı, aylık bağlanma katsayısına yönelik itirazların toplantıda değerlendirmesi bekleniyor.

Taşerona kadro, vergi affı ve kamu işçilerine yapılacak zam da Kabine Toplantısında masaya yatırılacak.

