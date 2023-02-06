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KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? Kritik konular masada: EYT, vergi affı, kamu işçilerine zam! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

06.02.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısının ardından beklenen son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. EYT, vergi affı, kamu işçilerine zam, taşerona kadro gibi çok sayıda konunun ele alınması beklenen Kabine Toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? Kritik konular masada: EYT, vergi affı, kamu işçilerine zam! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Kabine Toplantısı için geri sayı devam ediyor. Toplantıda, Vergi affı, EYT, kamu işçilerine yapılacak zam, taşerona kadro ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci gibi birçok konu masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunacak. İşte Kabine Toplantısının saati...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı'nın bugün (6 Şubat 2023 Pazartesi) gerçekleşmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş depremi sonrası Kabine Toplantısı ile ilgili yeni bir açıklamada bulunulmadı.

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR

Kabine Toplantısının ana gündem maddesinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci olması bekleniyor.

EYT'lilere ilişkin düzenlemede Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Kademeli prim günü şartı, aylık bağlanma katsayısına yönelik itirazların toplantıda değerlendirmesi bekleniyor.

Taşerona kadro, vergi affı ve kamu işçilerine yapılacak zam da Kabine Toplantısında masaya yatırılacak.

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