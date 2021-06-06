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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısında kısıtlamalar kalkacak mı?

06.06.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından gözler yapılacak yeni toplantıya çevrildi. Normalde iki haftadır bir yapılması planlanan kabine toplantısı bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO toplantısına katılma sebebiyle öne çekileceği duyuruldu. 14 Haziranda gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı şimdiden merak konusu oldu.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısında kısıtlamalar kalkacak mı?

Son olarak Kabine Toplantısı 1 Haziran ve sonrası için alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin kararlar nedeniyle gerçekleştirilmişti. Kabine Toplantısı'nın tarihi bu defa NATO Toplantısı dolayısıyla öne çekilecek. 14 Haziran'da yapılması planlanan toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ADB başkanı Biden'ın bir araya geleceği NATO toplantısı sebebiyle öne çekilecek. Peki Kabine toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı'nda toplanılan kabinenin düzenleyeceği toplantının gündeminde ise en önemli gündem maddesi koronavirüs tedbirleri olacak. Geçtiğimiz hafta alınan kararlar ile kademeli olarak tedbirlerde gevşeme yapılmıştı. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve ölüm sayılarının son durumu değerlendirilecek. Öte yandan aşılama sürecinin seyri ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Aynı zamanda terörle mücadele operasyonları ve ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO toplantısı katılım sağlaması nedeniyle 14 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Kabine toplantısının 10 Haziran Perşembe tarihinde gerçekleşeceği açıklandı.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısında kısıtlamalar kalkacak mı?

KABİNE TOPLANTISINDA KISITLMALAR KALKACAK MI?

Gözler yapılacak yeni kabine toplantısına çevrilmişken, kısıtlamaların tamamen kalkıp kalmayacağı merak konusu oldu. Kabine toplantısının gündeminde yine Kovid-19 ile mücadele tedbirleri ön planda olacak. Toplantıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında geçilen kademeli normalleşmeye sürecinin ardından son durum değerlendirilmesi yapılarak yeni kararların alınması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısında kısıtlamalar kalkacak mı?

KABİNE SİSTEMİ NEDİR?

Bu sisteme başbakan, cumhurbaşkanı tarafından atanır ve başbakan da bütün milletvekillerinin içinden bir kabine (bakanlar kurulu) oluşturur . Bu kabinenin mecliten güvenoyu almasından sonra göreve başladığı bir hükümet modelidir. Türkiye tarihinde kabine sistemine geçiş: TC. de kabine sistemine 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile başlamıştır. Bu tarihte meclis hükümeti sistemi terk edilmiştir.


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Kabine Toplantısı

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