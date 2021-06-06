Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısında kısıtlamalar kalkacak mı?

Son olarak Kabine Toplantısı 1 Haziran ve sonrası için alınacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin kararlar nedeniyle gerçekleştirilmişti. Kabine Toplantısı'nın tarihi bu defa NATO Toplantısı dolayısıyla öne çekilecek. 14 Haziran'da yapılması planlanan toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ADB başkanı Biden'ın bir araya geleceği NATO toplantısı sebebiyle öne çekilecek. Peki Kabine toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı'nda toplanılan kabinenin düzenleyeceği toplantının gündeminde ise en önemli gündem maddesi koronavirüs tedbirleri olacak. Geçtiğimiz hafta alınan kararlar ile kademeli olarak tedbirlerde gevşeme yapılmıştı. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve ölüm sayılarının son durumu değerlendirilecek. Öte yandan aşılama sürecinin seyri ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Aynı zamanda terörle mücadele operasyonları ve ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılması bekleniyor.