Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? Yeni kısıtlamalar gündemde

İlk başta Bilim Kurulu toplanarak vaka sayısındaki artış, önceki pik noktalara göre hasta sayısının düşük olması, hastaların hastanede kalma ve iyileşme süresi gibi verileri masaya yatırarak yeni tavsiye kararları alacak.

Bu doğrultuda 13 Nisan’da başlayacak olan bu ayın öncesinde vatandaşlar tekrardan Beştepe'deki toplantının bekleyişine geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın döneminde uygulanacak tedbirlerin ele alındığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için tekrardan geri sayım başladı. Son toplantıda Ramazan’da uygulanacak tedbir ve kısıtlamalar bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna yaptığı açıklama ile paylaşılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı, Türkiye’de ve dünyadaki gelişmeleri görüşmek için bir araya getiriyor. Kovid-19 vaka sayısındaki artışın ardından, Ramazan boyunca yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, tam kapanma gibi detaylar görüşülecek…

Salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tüm imkanlarını sonuna kadar zorluyoruz. Şartların el verdiği her adımda milletimize nefes aldırmaya, esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine göre tedbirleri en akılcı uygulayan ülkeler arasındayız. Vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında, tedbirleri güncellemek zorunda kalıyoruz. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerden daha aza düşüremezsek, küresel ticaretten geri kalırız. Vatandaşlarımızı tamam diye ifade ettiğimiz kurallara sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşan sayıyla sahada görmeye başladık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta yoğun bakım hasta sayıları aynı düzeyde yükselmiyor. Bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye zorlamaktadır. İllerimizi düşük riskli orta yüksek ve çok yüksek riskli belirleyerek renklere ayırmıştık.

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.



