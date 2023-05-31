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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son kabine toplantısı!

31.05.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı tarihi ve saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yeni kabinede kimlerin olacağı merak konusu olurken son toplantıya ilişkin detaylar da belli oldu. Öte yandan AK Parti MYK toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt veren Çelik, "Yemin törenin yapıldığı akşam muhtemelen kabine açıklanmış olacak" ifadesini kullandı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son kabine toplantısı!

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Yapılan açıklamaya göre; yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak. Kabine toplantısı için geri sayım başladı. İşte Kabine toplantısı tarihi ve saati...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 31 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30'da toplanacak

KABİNE NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"YSK milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takvimi başlayacak. Yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen kabine açıklanmış olacak ve tören yapılacak. Pek çok devlet başkanı gelmek istiyor. Süreç devam ediyor. Tebrik süreci devam ediyor. Geniş bir katılımla törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz."

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. 2 saat 40 dakika süren toplantı Parti genel merkezindeki basına kapalı şekilde düzenlendi.

AK Parti MYK toplantısında, partinin TBMM Grup Yönetimi de belirlendi.

ak parti binası

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'na Abdullah Güler'in, AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği'ne ise Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta'nın seçilmeleri bekleniyor.

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