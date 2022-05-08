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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Mayıs ayı Kabine Toplantısı tarihi!

08.05.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu ay içinde düzenlenecek ilk Kabine Toplantısı'nın tarihi merak ediliyor. İç ve dış konuların ele alındığı Kabine Toplantıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Beştepe'de Bakanların katılımı ile gerçekleşecek. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte 2022 Mayıs ayı Kabine Toplantısı tarihi!

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Mayıs ayı Kabine Toplantısı tarihi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenli aralıklarla yapılan Kabine Toplantısı vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Asgari ücrete yeni zam bekleyenler, 3600 ek gösterge konusunda beklenti içinde olanlar ve emekli aylıklarına iyileştirme bekleyenler tarafından konunun detayları sorgulanıyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son olarak 25 Nisan tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu hafta yeniden bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde toplanan Kabinede pek çok konu konuşulacak.

Kabine toplantısı 8 Mayıs 2022 Pazartesi gününde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?

Düzenlenecek olan kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı ifade ediliyor. Ayrıca ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu kapsamda hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda aynı zamanda yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi beklenmekte.

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Kabine Toplantısı

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