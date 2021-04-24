Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte alınabilecek kararlar...

Kabine toplantısında ele alınacak ana gündem maddelerinin başında koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak önlemler bulunuyor. Bilim Kurulundan alınan tavsiyelerin değerlendirildiği toplantıda, kısmi kapatma uygulamanın devam ettirilmesi, kaldırılması ya da daha sert önlemlerin alınması seçenekleri bulunuyor.

Tahminlere göre, 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşeceği tahmin edilen Bilim Kurulu toplantısında yaklaşık iki haftadır uygulanan kısmi kapatma kararının koronavirüs vakaları üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

Bu şekliyle bakıldığında son yapılan Kabine toplantısının tarihi göz önüne alındığında Kabine toplantısının bu hafta 27 Nisan Salı günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı bundan önceki süreçte iki hafta bir gerçekleşiyordu. Son toplantı Ramazan ayının ilk günü olan 13 Nisan Salı gününde yapıldı.

Türkiye’de koronavirüse dair son gelişmelerin konuşulduğu Bilim Kurulu’nun ardından Kabine toplantısı gerçekleştiriliyor ve kurulun tavsiyeleri değerlendirmeye alınıyor. Son toplantıda 15 günlük kısmi kapatma kararı alınmıştı. Bu hafta gerçekleşecek Kabine toplantısında ise bayramda hayata geçirilecek uygulamaların karara bağlanması bekleniyor.

İki haftadır devam deden kısıtlamaların istenilen etkiyi göstermemesi durumunda daha sert tedbirlerin alınacağı son zamanlarda kulislerde sık sık konuşuluyor. Bu tedbirler kapsamında AVM’lerin ve insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinin kapatılması da seçeneğinin bulunduğu da dile getiriliyor.

Ramazan bayramı bu yıl 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan bayramı tatiline denk gelen 4 günde de (13-14-15-16 Mayıs) sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınması da konuşulan konular arasında.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs yayılım hızının yavaşladığını bundan sonraki beklentisinin ise vaka sayılarının düşmesi olduğunu aktarmıştı.

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Rekor seviyede artan koronavirüs vakaları üzerine 13 Nisan Salı günü gerçekleştirilen Kabine toplantısında Ramazan ayının ilk iki haftasını kapsayan kısmi kapanma kararlarına imza atılmıştı.

Alınan yeni kısıtlamalar kapsamında hafta içi saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının saati geri çekilerek saat 19.00’a alındı. Bununla birlikte, tüm Türkiye’de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Şehirlerarası yolculuklarda kısıtlamalar ve kamuda çalışma saatlerinin değiştirilmesi de alınan diğer kısıtlama kararlarının kapsamında yer aldı.



