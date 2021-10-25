Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı hangi gün?

Bu hafta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar değerlendirilecek. 11 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda 750 engelli öğretmenin atamasının gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirtilmişti. İşte merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Gündeme ilişkin kararların alınacağı Kabine Toplantısı'nın 25 Ekim (bugün) yapılacağı belirtildi. Toplantıda koronavirüs, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler gibi başlıkların değerlendirileceği öngörülüyor.

İtalya'nın Başkenti Roma, bu ayın sonunda G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesindeki son hazırlıklar Kabine toplantısında ele alınacak.

11 EKİM KABİNE TOPLANTISI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

11 Ekim'de gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştu: "3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim.’ dedi ve müjdeyi verdi. Ayrıca, ‘Dünyada enerji başta olmak üzere emtia ve gıda fiyatlarında fahiş artışların yaşandığı bir dönemde çoğu ülke pahalılık yanında ciddi bir mal ve ürün kıtlığıyla karşı karşıyadır. Türkiye ise vaktinde aldığı tedbirler ve güçlü altyapısı sayesinde bu sıkıntılara ya tamamen uzaktır, ya da çok sınırlı bir şekilde maruz kalmaktadır. Fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerdeki fahiş artışları içeriye sınırlı bir düzeyde yansıtarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Buna rağmen fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticilerimizi korumak için de her türlü tedbiri alıyoruz. Kamu işçi ve memur sözleşmelerinde yaptığımız yüksek artışlar bu anlayışın bir yansımasıdır. Artık daha çok üreten, daha çok ihraç eden, daha çok kazanan özel sektörümüzün de kendi çalışanlarını aynı şekilde koruyacak, kollayacak bir anlayışı ortaya koyacağına inanıyorum."

