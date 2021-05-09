Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı hangi gün ve saat kaçta?

İki haftada bir düzenlen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için yeniden geri sayım başladı. Beştepe'de toplanan kurul, tam kapanma kısıtlaması ve normalleşme durumu hakkındaki son değerlendirmelerini yapacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? KABİNE TOPLANTISI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve normalleşmenin başlayacağı tarihle ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Yeni normalleşme takvimi vatandaşlar tarafından merakla beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak olan yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bir süre daha fedakarlık gerekli." şeklinde konuştu.

Kabine Toplantısı son olarak 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti. Yeni haftada yapılacak Kabine Toplantısı'nın tarihi ise merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı henüz belli olmuş değil.

Tam kapanma uygulaması sürecinin 17 Mayıs tarihinde sona ermesi sebebiyle toplantının 1 hafta ertelenerek yapılması tahmin ediliyor.



