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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? KYK borçları silinecek mi? Gözler Kabine Toplantısının tarihine çevrildi

16.07.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, KYK borcu bulunan birçok kişi tarafından gündemde yer almaya devam ediyor. En son 27 Haziran tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısıyla birlikte bayram tatilinin kaç gün olacağı belli olmuştu. Şimdi de gündemde yer alan KYK borç faizlerinin silinip silinmeyeceğiyle ilgili yapılacak olan açıklama bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? KYK borçları silinecek mi?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? KYK borçları silinecek mi? Gözler Kabine Toplantısının tarihine çevrildi

Kabine Toplantısı ne zaman hangi gün yapılacak sorusunun yanıtı, KYK borcu bulunan kişilerinde merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin aldığı KYK borç faizleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? KYK borçları silinecek mi?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Ekonomik birçok konunun konuşulup netlik kazanıldığı Kabine Toplantısı'nda bu sefer gündemin ana maddeleri arasında KYK borç faizleri yer alacak.

En son 27 Haziran tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının hangi tarihte yapılacağı heünz netlik kazanmadı. Kabine Toplantısının tarihi belirlenir belirlenmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

GÜNDEMDE KYK BORÇ FAİZLERİ VAR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borç faizleriyle ilgili açıklamada bulunarak, KYK borcu olan öğrencilere umut depoladı.

"GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Dünya, siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşurken Türkiye'nin kendini konuşlandırdığı güçlü konumu kabullenmeyenlerden feraset beklenemez. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış üniversiteli geçlerimizin aldıkları burslarla ilgili faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin düşmanı biziz. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, Kabine Toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız." ifadelerinde bulundu.

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