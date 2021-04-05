Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Ramazan’da tam kapanma kararı mı alınacak? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanma kararının alınmayacağını belirtirken, 58 ilin yüksek riskli iller kategorisine girmesiyle birlikte cumartesi yasaklarının geri geldiğini açıklamıştı. Erdoğan, bununla birlikte sadece ramazan ayı ile sınırlı olacak şekilde restoranların yalnızca paket servis ile hizmet vereceğini açıklamıştı. Yeni kabine toplantısında ekstra kararların alınıp alınmayacağı bilinmiyor…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Renklere göre risk haritası 15 günde bir yayınlanıyor. Risk haritası, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın arkasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını yaptığı sırada yayınlanıyor.
En son Kabine Toplantısının 29 Mart'ta yapıldığı göz önüne alınırsa, yeni toplantının 12 Nisan’da yapılacağı belirtiliyor. Fakat konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama henüz gelmedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI SON AÇIKLAMALAR
29 Mart’ta yapılan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararları açıkladı.
Koronavirüs pandemisi döneminde işleri azalan esnafların, öğrencilerin durumlarını yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tüm imkânlarını sonuna kadar zorladıklarını ifade ederek, koşulların el verdiği her hamlede millete nefes aldırmaya, esnafa yol açmaya çalıştıklarını kaydetti.
Dünyanın birçok ülkesine nazaran Türkiye’nin tedbirleri en akılcı uygulayan ülkeler arasında olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka, hasta ve ölüm sayıları yükseldiğinde, tedbirleri güncellemek zorunda kaldıklarını açıklayarak, vaka, hasta ve ölüm sayılarının diğer ülkelerden daha aza düşürülmemesi durumunda, küresel ticaretten geri kalınacağını öne aktardı.
Vatandaşlarımızı tamam diye ifade ettiğimiz kurallara sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşan sayıyla sahada görmeye başladık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta yoğun bakım hasta sayıları aynı düzeyde yükselmiyor. Bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye zorlamaktadır. İllerimizi düşük riskli orta yüksek ve çok yüksek riskli belirleyerek renklere ayırmıştık.
Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.
Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.
Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.