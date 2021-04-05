Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Ramazan’da tam kapanma kararı mı alınacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanma kararının alınmayacağını belirtirken, 58 ilin yüksek riskli iller kategorisine girmesiyle birlikte cumartesi yasaklarının geri geldiğini açıklamıştı. Erdoğan, bununla birlikte sadece ramazan ayı ile sınırlı olacak şekilde restoranların yalnızca paket servis ile hizmet vereceğini açıklamıştı. Yeni kabine toplantısında ekstra kararların alınıp alınmayacağı bilinmiyor… KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Renklere göre risk haritası 15 günde bir yayınlanıyor. Risk haritası, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın arkasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını yaptığı sırada yayınlanıyor. En son Kabine Toplantısının 29 Mart'ta yapıldığı göz önüne alınırsa, yeni toplantının 12 Nisan’da yapılacağı belirtiliyor. Fakat konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama henüz gelmedi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI SON AÇIKLAMALAR 29 Mart’ta yapılan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararları açıkladı. Koronavirüs pandemisi döneminde işleri azalan esnafların, öğrencilerin durumlarını yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tüm imkânlarını sonuna kadar zorladıklarını ifade ederek, koşulların el verdiği her hamlede millete nefes aldırmaya, esnafa yol açmaya çalıştıklarını kaydetti.