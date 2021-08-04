Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni Kabine toplantısı tarihi açıklandı mı?

Bakanların yangın bölgesindeki çalışmalara katılması nedeniyle ertelenen Kabine toplantısında, gündemdeki konular, yangın, koronavirüs tedbirlerinin ele alınması bekleniyor. Yeni Kabine toplantısının tarihine dair resmî açıklama bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

2 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanan fakat, Türkiye’nin birçok bölgesinde çıkan yangınlardan dolayı ertelenen Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına dair resmî bir açıklama gelmedi.

Yeni kabine toplantısında artış eğilimi gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının değerlendirilmesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması beklenen konular arasında yer alıyor.

Kovid-19’da yeni bir dalganın kırılması için üzerinde durulması beklenen bir dizi önlem gündeme geldi. Kabine toplantısında bu öneriler ve örneklerini toplantıda masaya yatırabileceği konuşuluyor.

İşte gündeme gelen yeni önlemler:

AŞI YADA TEST: Kafe ve lokantaların bir daha kapatılması düşünülmüyor. Bunun yerine aşı yaptırmayanlar ile ilgili bazı adımlar atılacak. Bunlar restoran, maç, AVM, kafe, tiyatro, sinema gibi yerlere aşı yaptıranların alınması. Aşı yaptırmayanlar ise kapalı sosyal alanlardan faydalanmak için bir veya iki gün önce yaptırılan PCR testinin sonucunu göstermesi gerekecek.

BELLİ MESLEKLERE ZORUNLULUK: Belli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi de seçenekler arasında yer aldığı konuşuluyor. Bunlar arasında öğretmenler ve sağlık çalışanları bulunuyor.

OKULLAR NE OLACAK?: Ortaöğretim ile üniversitelerde yüz yüze eğitime aşılı olanların devam etmesi veya PCR testi istenmesi alternatifleri yer aldığı söyleniyor. Böyle bir durumda aşı yaptırmak istemeyenlere de online eğitim seçeneği verilecek.

SÜRE VERİLECEK: Bu tür uygulamalara hemen başlanması beklenmiyor. İlk başta vatandaşa "bu kısıtlamalar iki hafta sonra uygulanacak" denilerek aşı yaptırması için belli bir zaman verilecek. Bu zamanın ardından aşı yapanlara yönelik pozitif ayrım devreye sokulacak.

ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI: Son birkaç gün içinde gelen günlük vaka sayıları umut verici oldu. Bu rakamlara bakarak salgının artış hızında az da olsa bir yavaşlama görüldü.

ÜÇÜNCÜ DOZ SEFERBERLİĞİ: Son dönemde hastaneye başvurularda 60 yaş üstü çift aşısı olan vatandaşların sayısında artış gözlenmeye başladı. Bunun için 60 yaş üstünün üçüncü doz aşılarını biran önce yaptırmasının sağlanması için de önlemler alınması gündemde.



