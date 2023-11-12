Kabine Toplantısı ne zaman, yarın var mı? 13 Kasım 2023 Kabine Toplantısı yapılacak mı? Gündem maddeleri!

Kabine Toplantısı 13 Kasım 2023 Pazartesi günü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son Kabine toplantısı 31 Ekim'de yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen toplantı genellikle iki haftada bir pazartesi günleri yapılıyor. Birçok kişi emekli zammı, evlilik kredisi, esnafa erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik gibi konular için Kabine Toplantısına kilitlendi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, YARIN VAR MI?

Kabine Toplantısı için tarih açıklamasında bulunulmadı. Son toplantı 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Bu sebeple Kabine Toplantısı'nın 13 Kasım Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı programı henüz belli olmadı. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı'nda memur - emekli zammı dahil olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro gibi birçok konu ve detayların belli olması bekleniyor.







