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Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama…

09.08.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı ile ilgili tarih bekleniyor. 2 Ağustos’ta yapılması planlanan Kabine toplantısı, ülkemizdeki yangınlar nedeniyle ileri bir tarihe ertlenmişti.

Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama…

Koronavirüs vaka sayılarının arttığı bu dönemlerde, yasakların yeniden geri gelebileceği iddiaları, konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayramının ardından yükselen vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı. Kabine toplantısında bu konunun ele alınacağını vurgulayan Erdoğan, vaka sayılarının aleyhe döndüğünü anımsatarak, bunun tekrardan en aza indirilmesi gerektiğini vurguladı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye’nin bir çok bölgesinde meydana gelen yangınların ardından 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertlenmişti. Kabine toplantısının 9 Ağustos Pazartesi günü yapılabileceği konuşuluyordu. Ancak Kabine toplanmadı ve yeni tarihin ne zaman olacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarında artış yaşanıyor. Kurban bayramının ardından yükselen vaka sayıları, 25 bin bandına dayanmıştı. Vaka sayılarının artmasının ardından yasakların yeniden gelebileceği gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılacak ilk Kabine toplantısında salgınla ilgili alınabilecek kararların tekrar gözden geçirileceğini vurgulayarak, ‘’Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi.’’ diyerek, alınan gevşeme kararlarında sıkılaştırmaya gidileceğinin sinyalini vermişti.

Erdoğan, vaka sayılarının aleyhe döndüğünü anımsatarak, bunun yeniden en aza indirilmesi gerektiğini vurguladı. Normal hayata dönüş için gayret ettiklerini aktaran Erdoğan, ‘’Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.’’ ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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