Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. KYK kredileri ile ilgili çalışmalarının hazır olduğunu belirten, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada söz konusu çalışmanın ilk Kabine Toplantısı'nda Cumgubraşkanı Erdoğan ve Kabine üyelerine sunulacağını ve Erdoğan'ın kararı açıklayacağını ifade etmişti. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni haftada Kabine Toplantısı yapılacak mı, hangi gün olacak? Ayrıntılar haberimizde...
Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edildi.
Son Kabine Toplantısı 27 Haizran Pazartesi günü yapılmıştı.
Yeni haftada Kabine Toplantısı olup olmayacağına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.
Kabine Toplantısı tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.
Bakan Kasapoğlu 'KYK kredi faizleri silinecek mi?' sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:
"KYK kredileri ile ilgili çalışmamız hazır. İlk Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kabine üyelerine sunacağız. Cumhurbaşkanımız, kararı açıklayacak."
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