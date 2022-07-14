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Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni haftada Kabine Toplantısı yapılacak mı, hangi gün olacak?

14.07.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yaptığı KYK kredilerine ilişkin açıklama sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni haftada Kabine Toplantısı yapılacak mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni haftada Kabine Toplantısı yapılacak mı, hangi gün olacak?

Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. KYK kredileri ile ilgili çalışmalarının hazır olduğunu belirten, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada söz konusu çalışmanın ilk Kabine Toplantısı'nda Cumgubraşkanı Erdoğan ve Kabine üyelerine sunulacağını ve Erdoğan'ın kararı açıklayacağını ifade etmişti. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni haftada Kabine Toplantısı yapılacak mı, hangi gün olacak? Ayrıntılar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edildi.

Son Kabine Toplantısı 27 Haizran Pazartesi günü yapılmıştı.

Yeni haftada Kabine Toplantısı olup olmayacağına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.

YENİ HAFTADA KABİNE TOPLANTISI OLACAK MI, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN 'KYK KREDİ FAİLZERİ SİLİNECEK Mİ?' SORUSUNA YANIT

Bakan Kasapoğlu 'KYK kredi faizleri silinecek mi?' sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

"KYK kredileri ile ilgili çalışmamız hazır. İlk Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kabine üyelerine sunacağız. Cumhurbaşkanımız, kararı açıklayacak."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı KYK Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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