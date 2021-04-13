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Kabine toplantısı öncesi çarpıcı iddia: Tam kapanma olmayacak

13.04.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye bugün yapılacak olan kabine toplantısına çevrilirken, gündemdeki 'tam kapanma' iddialarıyla ilgili gazeteci Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir çıkış geldi

Kabine toplantısı öncesi çarpıcı iddia: Tam kapanma olmayacak

Artan vaka sayıları nedeniyle tam kapanma senaryoları konuşulurken gözler bugünkü kritik toplantıya çevrildi. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan yeni tedbir kararlarını duyurması beklenirken, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında 'Kapanma' başlıklı bölümünde, kabine toplantısında gündeme geleceği belirtilen tam kapanmaya değindi.

Herkes bugün Bakanlar Kurulu’ndan nasıl bir karar çıkacağını ve tam kapanma olup olmayacağını merak ederken, gazeteci Altaylı "Tam kapanma falan beklemeyin. Böyle bir şey olmayacak." ifadelerini kullandı.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayı içerisinde alınacak olan yeni ve ilave tedbirlerin masaya yatırılacağı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'da başlayacak.

Bilim Kurulu tavsiyeleri Bakanlar Kurulu'nda değerlendirildikten sonra yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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koronavirüs (Covid-19) Fatih Altaylı

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