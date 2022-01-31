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Kabine Toplantısı saat kaçta? 31 Ocak bugün Kabine Toplantısı var mı?

31.01.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Kabine Toplantısı'nın gündeminde ekonomik seyir, yükselişe geçen vaka sayıları, Rusya – Ukrayna geriliminde Türkiye’nin oynayacağı rol yer alacak. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı saat kaçta?

Kabine Toplantısı saat kaçta? 31 Ocak bugün Kabine Toplantısı var mı?

Gündemle alakalı önemli gelişmelerin değerlendirildiği ve kararların alındığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Bilindiği üzere Omicron varyantı ile vaka sayıları yükselişe geçmiş ve geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosunda vaka sayısı 88 bin 145 olmuştu. Artan vaka sayılarının da değerlendirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda iç ve dış gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor. Peki Kabine Toplantısı saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı'nın saati henüz netleşmedi. Saati netleştiğinde haberimiz güncellenecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ağırlıklı gündemin dış politika olacağı öngörülüyor. Ekonomideki gelişmelerin ve artan vaka sayılarının, toplantıda ele alınacak önemli konular arasında olacağı tahmin ediliyor.

30 OCAK VAKA SAYILARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosunda test sayısı 428 bin 214, vaka sayısı 88 bin 145 ve vefat sayısı 189 olarak açıklandı. Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 141 milyon 149 bin 373 oldu.

Kabine Toplantısı saat kaçta? 31 Ocak bugün Kabine Toplantısı var mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZ AÇIKLAMASI

Enflasyonun halk üzerinde yük haline dönüştüğünü gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizle mücadelelerinin sürdüğünü belirterek, "Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha düşecek. Asgari ücrette verdiğimiz sözü tuttuk mu? Tuttuk, ve 4 bin 250 liraya çıkardık. Memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanlarımızın gelirlerine yaptığımız yüksek zamlarla insanımızı enflasyona ezdirmedik. Döviz kuru istikrara kavuşur, enflasyon düşer pahalılık ortadan kalkar." dedi.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yılın ikinci Merkez Bankası faiz toplantısı 17 Şubat 2022'de yapılacak. En son toplantı 20 Ocak 2022'de yapılmıştı. Toplantının ardından, faizin ocak ayında yüzde 14'te sabit bırakılmasına karar verildiği açıklanmıştı. FED faiz toplantısı ise 26 Ocak'ta yapılmış ve bunun sonucunda, faizin yüzde 0 ile 0.25 aralığında sabit tutulmasına karar verildiği açıklanmıştı. FED'in 2022 içerisinde 3 kez faiz artırımı yapabileceği öngörülüyor. FED'in 2. faiz toplantısı 15-16 Mart'ta yapılacak.


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