Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Kabine toplantısı canlı izlenecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi ve Türkevi açılışı için gittiği ABD'den dönüşünün hemen ardından kabine toplantısı için harekete geçti. 3 hafta aradan sonra toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde gündem koronavirüsteki artış ve piyasadaki fahiş fiyatlar olacak. İşte alınması beklenen muhtemel kararlar…

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının, bugün gün içerisinde saat 15:00’te başlaması bekleniyor. Ortalama 3-4 saat süren toplantının, saat 18:00 ya da 19:00 civarında biteceği söylenebilir. Ancak bunlar net bilgiler değildi.

KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı, canlı izlenemez. Bakanlarla görüşen Erdoğan, alınan kararları toplantının ardından canlı yayınla kamuoyuyla paylaşacak.

KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ YENİ TEDBİRLER ALINABİLİR

2020 yılının mart ayından beri mücadele ettiğimiz koronavirüs salgını ülkemizde ne yazık ki hız kesmeden devam ediyor. Aşı olmak istemeyenlerin virüse yakalanarak, yoğun bakımlara sevk edilmesi yine de aşı karşıtlarını ikna edemiyor. Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde koronavirüsteki artış masaya yatırılacak. Aşı olmayanlara yönelik daha ağır yaptırım kararlarının alınması bekleniyor. Toplantıda yüz yüze eğitim, artan vaka ve vefat sayıları ile aşılama oranları ele alınacak. Salgında yeni vaka sayılarının 30 bin sınırına dayanmasının ardından yeni tedbirlerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmelere dair sunum gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü kendisine yöneltilen "Yeni tedbir olacak mı?" sorusuna, Bilim Kurulunu işaret edip, "Konuyu farklı bir yere taşımamız gerek" sözleriyle cevap vermişti. Kabine'de bu konunun da ele alınması bekleniyor.

FAHİŞ FİYATLAR BUGÜN KONUŞULACAK

Cumhurbaşkamı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanacak olan kabinede konuşulması beklenen bir diğer konu da fahiş fiyatlar. Kabinede ayrıca dış politikanın öne çıkan başlıklarının da değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alındı. En yaygın şube ağına sahip 5 zincir market için müfettişler görevlendirildi. Bu görevlendirme sonrası alınan sonuçlar toplantıda değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı yeni önlemler masada olacak.

1 EKİM’DE BAŞLAYACAK OLAN YENİ YASAMA YILI DA KONUŞULACAK

Ayrıca 1 Ekim'de başlayacak olan yeni yasama yılı da kabinenin gündeminde olacak. Hangi yasaların öncelikli olacağına ve çalışma takviminde yol haritasının nasıl şekilleneceğine kabinede karar verilecek.

ERDOĞAN’IN ABD’DEKİ TEMASLARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPMASI BEKLENİYOR

Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi ve Türkevi açılışı için gittiği ABD'deki temaslarıyla ilgili istişare ve değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Aynı zamanda Afganistan'da başlayan Taliban dönemi ve göç tehlikesi ile Suriye'nin İdlib kentindeki son gelişmeler masaya yatırılacak.



