Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Kabine toplantısı canlı izlenecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi ve Türkevi açılışı için gittiği ABD'den dönüşünün hemen ardından kabine toplantısı için harekete geçti. 3 hafta aradan sonra toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde gündem koronavirüsteki artış ve piyasadaki fahiş fiyatlar olacak. İşte alınması beklenen muhtemel kararlar…
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının, bugün gün içerisinde saat 15:00’te başlaması bekleniyor. Ortalama 3-4 saat süren toplantının, saat 18:00 ya da 19:00 civarında biteceği söylenebilir. Ancak bunlar net bilgiler değildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı, canlı izlenemez. Bakanlarla görüşen Erdoğan, alınan kararları toplantının ardından canlı yayınla kamuoyuyla paylaşacak.
2020 yılının mart ayından beri mücadele ettiğimiz koronavirüs salgını ülkemizde ne yazık ki hız kesmeden devam ediyor. Aşı olmak istemeyenlerin virüse yakalanarak, yoğun bakımlara sevk edilmesi yine de aşı karşıtlarını ikna edemiyor. Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde koronavirüsteki artış masaya yatırılacak. Aşı olmayanlara yönelik daha ağır yaptırım kararlarının alınması bekleniyor. Toplantıda yüz yüze eğitim, artan vaka ve vefat sayıları ile aşılama oranları ele alınacak. Salgında yeni vaka sayılarının 30 bin sınırına dayanmasının ardından yeni tedbirlerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmelere dair sunum gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü kendisine yöneltilen "Yeni tedbir olacak mı?" sorusuna, Bilim Kurulunu işaret edip, "Konuyu farklı bir yere taşımamız gerek" sözleriyle cevap vermişti. Kabine'de bu konunun da ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkamı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanacak olan kabinede konuşulması beklenen bir diğer konu da fahiş fiyatlar. Kabinede ayrıca dış politikanın öne çıkan başlıklarının da değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alındı. En yaygın şube ağına sahip 5 zincir market için müfettişler görevlendirildi. Bu görevlendirme sonrası alınan sonuçlar toplantıda değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı yeni önlemler masada olacak.
Ayrıca 1 Ekim'de başlayacak olan yeni yasama yılı da kabinenin gündeminde olacak. Hangi yasaların öncelikli olacağına ve çalışma takviminde yol haritasının nasıl şekilleneceğine kabinede karar verilecek.
Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi ve Türkevi açılışı için gittiği ABD'deki temaslarıyla ilgili istişare ve değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.
Aynı zamanda Afganistan'da başlayan Taliban dönemi ve göç tehlikesi ile Suriye'nin İdlib kentindeki son gelişmeler masaya yatırılacak.