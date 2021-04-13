Kabine toplantısı saat kaçta başlıyor? Kabine toplantısı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada “Ramazan ayını fırsata çevirmeliyiz.” Diyerek kısıtlamaların artacağı sinyalini verdi. Son zamanlarda hızla artan günlük vaka sayılarının azalması için Kabine toplantısından yeni yasakların çıkması bekleniyor. Kabine Toplantısı ise 13 Nisan itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bugün yapılıyor.
Kabine Toplantısı bu hafta 13 Nisan Salı günü toplanıyor. Bugün bir araya gelecek olan Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınabilecek ilave tedbirler konuşulduktan sonra Bakanlar Kurulu'na tavsiye edilecek. Kabine Toplantısı, 13 Nisan Salı günü saat 15:00'da bir araya gelecek. Yeni ilave tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor. Hedef vaka sayılarını 10 bin bandına indirmek. Öte yandan, toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü ele alınacak.
Uygulamanın 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Uzmanlar, ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.
Kabine Toplantısı, vaka ve ölüm sayılarının azaltılması amacıyla ramazan ayı tedbirlerini görüşecek. Bilim Kurulu’nun dünkü tavsiyeleri doğrultusunda bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınabilecek yeni önlemler değerlendirilecek. Bilim Kurulu'nun ise tam kapanmayı desteklediği biliniyor.
Kabinede vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken yeni adımlar, aşı tedarikinde gelinen nokta, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle ele alınacak. Türkiye genelindeki koronavirüs tablosuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, brifing verecek. Uzun süreden beri ilk kez pazartesi yerine salı günü toplanacak olan kabinenin en önemli gündem maddesi yine koronavirüsle mücadele ve alınabilecek yeni tedbirler olacak.