Kabine toplantısı saat kaçta başlıyor? Kabine toplantısı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada “Ramazan ayını fırsata çevirmeliyiz.” Diyerek kısıtlamaların artacağı sinyalini verdi. Son zamanlarda hızla artan günlük vaka sayılarının azalması için Kabine toplantısından yeni yasakların çıkması bekleniyor. Kabine Toplantısı ise 13 Nisan itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bugün yapılıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı bu hafta 13 Nisan Salı günü toplanıyor. Bugün bir araya gelecek olan Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınabilecek ilave tedbirler konuşulduktan sonra Bakanlar Kurulu'na tavsiye edilecek. Kabine Toplantısı, 13 Nisan Salı günü saat 15:00'da bir araya gelecek. Yeni ilave tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor. Hedef vaka sayılarını 10 bin bandına indirmek. Öte yandan, toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü ele alınacak.