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Kabine toplantısı saat kaçta? Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan kabine toplantısı sonrası kararları duyuracak!

27.06.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı saati ve ele alınacak konular birçok vatandaş tarafından merak edildi. 9-12 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı da merak edilen konular arasında. Tüm Türkiye’nin gözü kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Peki Kabine toplantısı saat kaçta? 27 Haziran Kabine toplantısı kararları ne olacak? İşte Asgari ücret, emekli zammı ve Kurban Bayramı tatilinin de ele alınması beklenen toplantıya ilişkin detaylar...

Kabine toplantısı saat kaçta? Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan kabine toplantısı sonrası kararları duyuracak!

Kabine toplantısı için geri sayım sürüyor. Devlet dairelerinde veya özel şirketlerde çalışan personellerin gündeminde Kurban Bayramı tatili var. Bayram tatili konusunun da ele alınacağı toplantının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Kabine toplantısı saat kaçta? 27 Haziran Kabine toplantısı kararları ne olacak? Asgari ücret, emekli zammı ve Kurban Bayramı tatilinin de ele alınması beklenen toplantıya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 27 Haziran 2022 Pazartesi günü toplanacak olan kabine toplantısında başta Kurban Bayramı tatili olmak üzere; Marmaris'teki orman yangını, ekonomi ile ilgili çalışmalar ve uluslararası ilişkiler gibi birçok konu ele alınacak.

27 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI BELLİ OLDU MU?

Asgari ücrete olası ek artış toplantıdaki öncelikli başlık olacak. Zam kararı alınırsa, izlenecek yol haritası belirlenecek. Ayrıca enflasyon farkı üzerinde zam gündemine ilişkin değerlendirme de masada olacak.

Temmuz ayında kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılıp yapılmayacağı da Kabine'nin gündeminde. 5 milyon 600 bine yakın memur ve emeklinin maaşlarındaki iyileştirme için yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

Kabinede, İspanya'da 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları da görüşülecek. NATO zirvesinde Türkiye'nin gündeme getireceği konular ele alınacak.

Kurban bayramı tatili ile ilgili nihai kararın da Kabine Toplantısında alınması bekleniyor.

Öte yandan Kurban Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin de kararın Kabine sonrası açıklanması bekleniyor.

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Kurban Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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