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Kabine toplantısı saat kaçta, bugün mü? 27 Haziran Kabine toplantısı kararları belli oldu mu? Kurban Bayramı tatili için gözler toplantıda!

27.06.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı tarihi ve saati çok sayıda kişi tarafından merak edildi. Ayrıca Temmuz ayına yaklaşılması ile birlikte vatandaşlar Kurban Bayramı tatili ile ilgili internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Tüm Türkiye’nin gözü kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Peki Kabine toplantısı saat kaçta? 27 Haziran Kabine toplantısı kararları belli oldu mu? İşte Kurban Bayramı tatilinin de ele alınması beklenen toplantıya ilişkin merak edilenler...

Kabine toplantısı saat kaçta, bugün mü? 27 Haziran Kabine toplantısı kararları belli oldu mu? Kurban Bayramı tatili için gözler toplantıda!

Kabine toplantısı için geri sayım devam ediyor. Kamu kurumlarında ya da özel şirketlerde çalışan personellerin gündeminde Kurban Bayramı tatili var. Bayram tatili konusunun da ele alınacağı toplantının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı saat kaçta? 27 Haziran Kabine toplantısı kararları belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 27 Haziran 2022 Pazartesi günü toplanacak olan kabine toplantısında başta Kurban Bayramı tatili olmak üzere; Marmaris'teki orman yangını, ekonomi ile ilgili çalışmalar ve uluslararası ilişkiler gibi birçok konu ele alınacak.

27 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI BELLİ OLDU MU?

Asgari ücrete olası ek artış toplantıdaki öncelikli başlık olacak. Zam kararı alınırsa, izlenecek yol haritası belirlenecek. Ayrıca enflasyon farkı üzerinde zam gündemine ilişkin değerlendirme de masada olacak.

Temmuz ayında kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerinde zam yapılıp yapılmayacağı da Kabine'nin gündeminde. 5 milyon 600 bine yakın memur ve emeklinin maaşlarındaki iyileştirme için yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

Kabinede, İspanya'da 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları da görüşülecek. NATO zirvesinde Türkiye'nin gündeme getireceği konular ele alınacak.

Kurban bayramı tatili ile ilgili nihai kararın da Kabine Toplantısında alınması bekleniyor.

Öte yandan Kurban Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin de kararın Kabine sonrası açıklanması bekleniyor.

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Kurban Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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