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Kabine Toplantısı saat kaçta? Hafta sonu yasakları mı gelecek?

29.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün tekrar bir araya geliyor. Kısıtlamaların azaltılması ile koronavirüs vakalarında gözlemlenen artış sonrasında vatandaşlar kısıtlamaların artıp artmayacağını merak etmeye başladı. Türkiye'nin gözleri, bu akşam üstü yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrasında kamera karşısına geçip açıklama yapması bekleniyor.

Kabine Toplantısı saat kaçta? Hafta sonu yasakları mı gelecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen kabine toplantısı, bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesin koronavirüsle mücadele oluşacak. Yeni normale geçişten sonra artan vaka sayılarının ardından herkes tarafından merak edilen 'kısıtlamaların artırılıp artırılmayacağı' sorusu ise bu akşam yanıt bulacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı son günlerde bütün Türkiye'nin gündemi olurken yapılacak olan kabine toplantısında yeni kararların alınması bekleniyor. Bugün gerçekleştirilecek olan toplantının ana gündem maddesi koronavirüs olacak ve Sağlık Bakanlığı verileri ışığında kritik iller için yeni değerlendirmeler yapılacak. En son 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu hafta 29 Mart 2021 tarihinde yapılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 20.00 gibi kameralar karşısına geçeceği tahmin ediliyor.

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN NORMALLEŞME KARARLARI

  • Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

  • Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

  • Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

  • Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

  • İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

  • Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

  • Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

  • Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.


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    Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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