Kabine Toplantısı saat kaçta? Hafta sonu yasakları mı gelecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen kabine toplantısı, bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesin koronavirüsle mücadele oluşacak. Yeni normale geçişten sonra artan vaka sayılarının ardından herkes tarafından merak edilen 'kısıtlamaların artırılıp artırılmayacağı' sorusu ise bu akşam yanıt bulacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı son günlerde bütün Türkiye'nin gündemi olurken yapılacak olan kabine toplantısında yeni kararların alınması bekleniyor. Bugün gerçekleştirilecek olan toplantının ana gündem maddesi koronavirüs olacak ve Sağlık Bakanlığı verileri ışığında kritik iller için yeni değerlendirmeler yapılacak. En son 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu hafta 29 Mart 2021 tarihinde yapılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 20.00 gibi kameralar karşısına geçeceği tahmin ediliyor.

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN NORMALLEŞME KARARLARI