Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine sonrası maske zorunluluğu kalkacak mı?

Ülkenin gündemini yakından ilgilendiren kabine toplantısı bugün yapılıyor. Kabine toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Vatandaşlar gözü kulağı kabine toplantısı sonrası alınacak kararlarda. Kabine toplantısı sonrası maske yasağının kalkıp kalkmayacağı da netlik kazanmış olacak. Kabine toplantısına dair merak ettiklerinizi haberimizde işledik...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı geçtiğimiz haftalarda olduğu bugün 15.00'de başlayıp akşam saatlerinde bitmesi bekleniyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ediyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Kabine toplantısının gündeminde, elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak yeni tarife düzenlemesi yer alıyor. Kabinede ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı tüm boyutlarıyla ele alınacak. Türkiye’nin Ukrayna’daki vatandaşları için yürüttüğü operasyon konuşulacak. Bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemesi muhtemel olan çatışmaların durdurulması, sorunun diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine vurgu yapılacak. İnsani yardımlar konusunda atılabilecek önemli adımlar konuşulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın saldırısının ardından güvenlik zirvesini toplayarak atılacak adımları ele almıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile üst üste telefon görüşmeleri yapan Erdoğan, çevrimiçi düzenlenen NATO Zirvesine de katılmıştı. Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Rusya’ya çatışmaların durdurulması ve arabuluculuk teklifini yineleyecek.Elektrik faturalarında yapılacak yeni tarife düzenlemesi Kabine toplantısında belli olacak.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamasında, saat 18.00'da yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!’ dedi. Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti.

Koca; "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz"dedi. Ayrıca Sağlık Bakanı Koca, Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti; “Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz."

