HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak?

Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak?

05.09.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı'nın saati merak ediliyor. İki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda pek çok önemli başlık ele alınacak. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları da yakından takip edilecek. Peki Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak?

Kabine Toplantısı kararları son dakika açıklaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bekleniyor. Enflasyonla mücadeleden TOKİ sosyal konut projesi detaylarına kadar birçok konu bugün Kabine Toplantısı gündemi içinde yerini alacak. Kabine ne zaman toplanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Peki Kabine Toplantısı bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek, gündeminde neler var?

EYLÜL AYI KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Bugün gün içerisinde Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 5 Eylül 2022 (bugün) tarihinde yapılması öngörülüyor. Saat henüz tam olarak belirlenmese de geçen toplantılara göre saat 14.00-15.00 civarında başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde açıklama için kamera karşısında olacak.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Kabine gündemi yine oldukça yoğun. Enflasyonla mücadelenin yanı sıra TOKİ sosyal konut projesi detaylarının görüşülmesi bekleniyor. Detaylar 13 Eylül 2022 tarihinde Bakan Kurum tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

Yunanistan gerilimi hakkında konuşma yapması beklenen Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz toplantıda bahsettiği otomobil piyasası ve icralık borç tasfiyesi hakkında da açıklaması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'nun ziyareti gündemden düşmüyor! Bayraktar'dan bir açıklama dahaKılıçdaroğlu'nun ziyareti gündemden düşmüyor! Bayraktar'dan bir açıklama daha
Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıtKılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt
Dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktıDokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
kabine

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'a tekme atıldı! Beşiktaş'a saldırı...

Cenk Tosun'a tekme atıldı! Beşiktaş'a saldırı...

Pençe Kilit'te askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Pençe Kilit'te askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Yunanistan'daki terör kampı Lavrion'dan yeni görüntüler

Yunanistan'daki terör kampı Lavrion'dan yeni görüntüler

Yer: Bursa! Polise saldırdılar, çok sayıda takviye ekip sevk edildi

Yer: Bursa! Polise saldırdılar, çok sayıda takviye ekip sevk edildi

Kritik Kabine toplantısı bugün!

Kritik Kabine toplantısı bugün!

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.