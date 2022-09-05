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Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

05.09.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın saati merak ediliyor. İki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda birçok önemli başlık ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantının ardından yapacağı açıklamalar da yakından takip edilecek. Peki Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı kararları son dakika açıklaması ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bekleniyor. Enflasyonla mücadeleden TOKİ sosyal konut projesi ayrıntılarına kadar çok sayıda konu bugün Kabine Toplantısı gündemi içinde yerini alacak. Kabine ne zaman toplanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki Kabine Toplantısı bugün saat kaçta başlayacak ve bitecek, gündeminde neler var?

EYLÜL AYI KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Bugün gün içerisinde Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 5 Eylül 2022 (bugün) tarihinde yapılması öngörülüyor. Saat henüz tam olarak belirlenmese de geçen toplantılara göre saat 14.00-15.00 civarında başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde açıklama için kamera karşısında olacak.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Kabine gündemi yine oldukça yoğun. Enflasyonla mücadelenin yanı sıra TOKİ sosyal konut projesi detaylarının görüşülmesi bekleniyor. Detaylar 13 Eylül 2022 tarihinde Bakan Kurum tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

Yunanistan gerilimi hakkında konuşma yapması beklenen Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz toplantıda bahsettiği otomobil piyasası ve icralık borç tasfiyesi hakkında da açıklaması bekleniyor.


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