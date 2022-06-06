KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN? Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergeyi ne zaman açıklayacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

Kabine toplantısı saati, 3600 ek gösterge ile ilgili yapılacak açıklama sebebiyle merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunda hazırlık yürüttüklerini ve çalışmayı tamamladıklarını belirtip Kabine Toplantısı sonrası detayları açıklayacağını ifade etmişti. Peki Kabine toplantısı saat kaçta, ne zaman? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacağı ve 6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan kabine toplantısına dair ayrıntıları sizler için derledik...

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı 6 Haziran Pazartesi (bugün) yapılacak. Cumhurbaşkanlığı programına göre toplantının saat 14:00'te başlayacağı öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 3600 EK GÖSTERGEYİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '3600 ek gösterge' ile ilgili dün yaptığı açıklama:

"Yarınki Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum."

Kabine toplantısı 6 Haziran Pazartesi (bugün) yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrasın açıklamalarda bulunacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesinin hangi meslek gruplarını kapsayacağıyla ilgili de sürpriz bir açıklama yapan Erdoğan, çalışmanın bütün memurları kapsayacağını belirtti.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından yapıldı.

3600 ek gösterge meselesini çözdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım"

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında yapılan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki müjdeyi peş peşe duyurarak, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli yolunu açıyoruz. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin ise Covid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi. Öte yandan Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uzay istasyonuna gönderilmesi sürecinin başladığını açıkladı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Küresel güvenlik ve ekonomi krizine bu gözle baktığımız için geçici sorunlar karışında paniğe kapılmıyoruz. Hedeflerimize daha hızlı yol almayı tercih ediyoruz. Bu arada 85 milyon vatandaşımızın her biri için konjönktürün getirdiği sıkıntıları karşılamak için geri adımda durmuyoruz. Asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüksek zamlar, destek ve sübvansiyon gibi paketler, bu yaklaşımımızın karşılığıdır. Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak, hayat pahalılığının insanlar üzerindeki yükü azaltmasını sürdüreceğiz. Geçmişte ülkemizi vesayet güçleri, darbecilerle istedikleri gibi yönlendirenler, kendi içlerindeki çürümeye bakmadan hala ülkemizi yönlendirmeyi düşünüyor. Bu konuda sergilenen tavırlar, karşımızdakilerin hak, özgürlük ve ekonominin karşısındaki hususlarından değil çıkarlarının endişelerinden kaynaklanıyor."

