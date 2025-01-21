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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası Bolu açıklaması: "1 günlük milli yas ilan edildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası Bolu açıklaması: "1 günlük milli yas ilan edildi"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
21.01.2025 18:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı Sonrasında açıklamalar yaptı. Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, "Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını verecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası Bolu açıklaması: "1 günlük milli yas ilan edildi"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.30'da başladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Yaralanan vatandaşlarımızdan 17'si taburcu edildi. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailesine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki arkadaşlarımızdan düzenli bilgi aldık. Gerek yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespit edilmesi için idari ve adli soruşturmalar başlatılmıştır.

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1 GÜNLÜK MİLLİ YAS

"İşletme sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Elbette yüreklerimizdeki yangını tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. Özellikle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın derin bir tesir ve acı içinde olduklarını biliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin acısını paylaşıyor ve bir günlük milli yas ilan ediyoruz. 22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir."

"2025 yılını Aile Yılı olarak ilan edeceğimizi paylaşmıştık. Aile toplumun temelidir diyen anayasamızın 41. maddesinin çizdiği çerçeve içinde aileyi güçlendirecek tedbirleri hayata geçiriyoruz. Özellikle cinsiyetsizleştirme politikaları, aile politikaları hedef alan küresel bir haçlı seferine dönüşmüştür. Evliliğe ilk adım atan gençlerimize 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunduk. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükselttik. İkinci ve sonraki çocuklar için vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Farklı destek, teşvik ve yardımlarla aileyi güçlendirip, çocuk sahibi olmayı teşvik edeceğiz"
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SAHİPSİZ KÖPEK SORUNU

"Türkiye'ye, okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara sahipsiz köpeklerin saldırdığı bir ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Farklı bahaneler öne sürerek görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız. Tarım, İçişleri ve Çevre bakanlıklarımız başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm organları bu konunun üzerine daha kararlı gidecektir. Siyasi parti ayırt etmeksizin belediyelerimizin tamamı yasanın, yönetmeliklerin yüklediği görevleri yerine getirmek zorundadır"

(Suriye) "Toparlanma için şüphesiz önce Arap ve İslam aleminin bu ülkeye destek olması önemli. Batılı kurumların yaptırımları da bir an evvel kaldırılmalı."

GAZZE'YE YARDIM

"Gazzeli kardeşlerimiz çok ağır bedeller ödemiş ama haydutluğa boyun eğmemiş, katliam politikasına teslim olmamışlardır. Esir ve tutuklu takası görüntüleri, kimin insan hayatına ve onuruna değer verdiğini, kimin de bunları yok saydığını göstermektedir. 100 bin tona ulaşan insani yardımlarımızı özellikle Ramazan-ı Şerif öncesinde daha da artıracağız"

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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