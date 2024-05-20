Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda ekonomideki son durumun, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin, kamuda tasarruf ve verimlilik paketinin değerlendirilmesi bekleniyordu. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum. Bütün kahramanları rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Gençlerimiz için gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz.

Kuveyt ile imzaladığımız 6 yeni anlaşma ile işbirliğimizi bir adım öteye taşıdık. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrasında Ermenistan ile yürüttüğü barış görüşmelerini takip ediyoruz. Son olarak 30 yıl sonrası 4 köyün Azerbaycan'a teslim edilmesini olumlu karşıladık.

Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir. Milletin yeni anayasaya ihtiyacı var. Yeni yüzyılda yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmeliyiz. Türk demokrasisi yeni ve sivil anayasasını ülkemize kazandırmalıdır. Yeni anayasa sadece siyasetin konusu da değildir. Sivil toplum, akademi, baro, gazetecilerin ve darbelerin mağdur ettiği tüm kesimlerin de süreci sahiplenmesini arzu ediyoruz.







