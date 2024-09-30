Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durumun değerlendirildiği Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de toplandı.

Toplantıda İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan katliamı ve savaşın bölgeye yayılma riskinin de değerlendirilmesi bekleniyordu.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar geliyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bir kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Aldığımız kararların ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin refahı için koşturmaya devam ediyoruz. Biz Balkanlar'da barıştan huzurdan ve istikrarın korunmasından yanayız. Bundan sonra Bosna Hersek'in yanında olmayı sürdüreceğiz.

Diyanet teşkilatımıza yönelik sinsi kampanya yürütülüyor. İnsanımızın çarşafından dolayı ikinci sınıf muammelesi gördüğü zamanlar geride kalmıştır. Yıllarca millete yaşam tarzı dayatanlar, şimdi farklı yaşam tarzlarının hayatın bütün alanlarında görünür olmasından rahatsızlık duyuyor, milletimizin bazı kesimlerini adeta öcü gibi göstermeye kalkıyor. İnsanlarımızın ayrımcılığa uğradığı günler geride kalmıştır. Hiç kimse o kara günleri bir daha geri getiremeyecektir.

"CEZASIZLIK ALGISININ ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Demokrasiyi hazmetmekle sorunu olanlarla mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Cezasızlık algısının önüne geçilecek. Vicdanları rahatlatacak adımları mutlata atacağız. Güvenlik güçlerimiz suç işleyene karşı tavizsiz olmalı.

Adalet hizmetlerinde ülkemizi hakettiği yere getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. 2002 yılında 9 bin civarında olan hakim savcı sayımız 3 kat artışla bugün 25 binin üzerinde.

Geçtiğimiz gün kalleşçe şehit edilen Şeyda Yılmaz'ın yanında bütün şehitlerimizi anıyorum.

"GAZZE'YE UYGULANAN ZULÜMLERE DİKKAT ÇEKTİM"

24 Eylül Salı Günü BM'nin Genel Kuruluna hitap ettim. Gazze'ye uygulanan zulümlere dikkat çektim.

Tüm görüşmelerimde yaklaşan kış mevsimi öncesinde Filistin halkına yönelik yardımları arttırmamız gerektiğini dile getirdim. Aldığımız tepkiler son derece olumluydu.