KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ! Kabine Toplantısı konuları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediliyor. Toplantıda, Memur ve emekli maaşı zam oranı ile torba yasa konusunun toplantıda ele alınması bekleniyor. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği kritik toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılıyor. Peki, Kabine Toplantısı konuları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunacak.

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Kabine Toplantısı 3 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşti.

Kritik toplantıda İsveç'in NATO üyeliği de dahil olmak üzere birçok konunun ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ve kiralardaki artış sınırının uzatılması masada olacak. Öte yandan aban maaş artışı ve refah payı üzerine yapılan çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Tüm zamlı maaşlarının Temmuz ayında yatırılması planlanırken, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman açıklama yapacağı bilinmiyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI

Kabine Toplantısı gündemine memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var.

Torba yasa kanun teklifinin taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesinin ardından TBMM'de hızla gündeme gelecek komisyon sonrası Meclis Genel Kurulu aşaması olacak.

Torba kanun, memur maaşı ve emeklilerin durumuna dair düzenlemeler yer alıyor.Kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması da bu paket içerisinde yer alacak.

Bir başka konunun da gençlere bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyeti olması bekleniyor. Bu konunun da pakette yer alacağı öngörülüyor.

Kabine Toplantısı'nın gündeminde yer alacak bir diğer konu ise ekonomik gelişmeler olacak.

İsveç'in NATO üyeliği konusu da ülkede Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle tekrar ele alınacak.

