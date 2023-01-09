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Kabine toplantısında güldüren anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü yarıda kesip Bakan Nebati'ye seslendi: Rahat ol

09.01.2023 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi. 2 saat 40 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye dönüp söyledikleri damga vurdu.

Kabine toplantısında güldüren anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü yarıda kesip Bakan Nebati'ye seslendi: Rahat ol

Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiren kararların alındığı Kabine toplantısı sona erdi. Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kararlara çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesinin yakında Meclis'e sunulacağını duyurdu. Toplantıdan çıkan bir diğer önemli konu ise köprü ve otoyol ücretleriyle ilgili alınan yeni karar oldu.

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2023'TE ZAMLANMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Size bir müjde daha vermek istiyorum" diyerek 2023 yılında köprü ve otoyol ücretlerinin zamlanmayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından salonda bulunan kurmaylar yeni kararı alkışladı.

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BAKAN NEBATİ'YE GÖNDERME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ilerleyen saniyelerinde ise ilginç anlar yaşandı. Konuşmasına devam eden Erdoğan bir yerde lafını yarıda keserek Bakan Nebati döndü ve, "Nureddin senden para çıkmıyor rahat ol" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonda gülüşmelere neden olurken Bakan Nebati'nin de tebessüm ettiği anlar kameralara yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati Recep Tayyip Erdoğan kabine

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