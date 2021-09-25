Kabine toplantısının günü belli oldu! İşte masadaki konular (Yeni tedbirler gelecek mi?)

Türkiye'nin merakla beklediği kabine toplantısı, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başanlığında gerçekleştirilecek. 1 Ekim'de açılacak olan TBMM öncesi son yapılacak son toplantıda önemli gündem maddeleri bulunuyor.

ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Pazartesi günü yapılacak olan toplantıyla ilgili bilgileri CNN Türk canlı yayınında aktaran Duygu Ayaz Bayram, masadaki konular arasında Erdoğan'ın ABD ziyareti olduğunu ifade etti.

KORONAVİSÜLE MÜCADELE

En çok merak edilen diğer konu ise koronavirüsle mücadele. Yüksek seyreden vakalarla birlikte kış ayına girilmesi, ayrıca grip salgını tehlikesi "yeni tedbirler gelir mi?" sorusunu akılara getirmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıdan yeni tedbir kararı çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

FAHİŞ FİYATLAR

Önemli bir diğer madde ise fahiş fiyatlar. Ticaret bakanlığının 5 zincir marketin denetlenmedi için müfettiş görevlendirdiği, çıkacak sonucun ise toplantıda değerlendirileceği öğrenildi.

