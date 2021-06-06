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Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

06.06.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Haziran'da yapılması planlanan kabine toplantısı, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle erkene çekilerek 10 Haziran'da yapılacak. Toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak.

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

ANA GÜNDEM MADDESİ KORONAVİRÜSLE MÜCADELE OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.

Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

NATO LİDERLER ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda 14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi planlanıyor.

Erdoğan'ın zirveye katılacak diğer liderlerle ikili görüşmeleri de öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) NATO Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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