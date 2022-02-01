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  4. Kabinede değişiklik mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Ankara kulislerini hareketlendirdi

Kabinede değişiklik mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Ankara kulislerini hareketlendirdi

01.02.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler Ankara kulislerini hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Değişiklikler yapabiliriz." sözleri kabinede revizyon sinyali olarak yorumlandı.

Kabinede değişiklik mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Ankara kulislerini hareketlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanlığı'nda yapılan görev değişikliğe değindi. "Değişen şartlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz doğal bir durum. Bundan sonra da gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Ankara kulislerini hareketlendirdi.

ERDOĞAN'DAN 'KABİNE REVİZYONU' MESAJI

Erdoğan'ın Kabine ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Sözlerimin hemen başında Kabinemize yeniden katılan Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a tekrar hoş geldiniz diyorum. Bakanlık vazifesinden affını isteyen Abdulhamit kardeşimize sükunetle yürüttüğü hizmetler için aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Değişen şartlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz doğal bir durum. Bundan sonra da gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz. Milletimizin ülkeyi yönetme sorumluluğu verdiği 2002 Kasım'ından bu yana hayata geçirdiğimiz eser ve hizmetlere de katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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