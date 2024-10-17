Kabinede kimler gidecek derken Fatih Altaylı'dan İbrahim Yumaklı iddiası: Cumhurbaşkanı kabinede sert sözlerle eleştirdi!

Fatih Altaylı ise bugünkü yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı kızağa çekmeyi düşündüğünü aktardı. Kabine içerisinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sert şekilde eleştirildiğini ifade eden Altaylı; ortaya atılan isimlerin 'üfürme' olduğunu vurguladı.

"AKIL DIŞI AMA BAKAN OLURSA DA ŞAŞIRMAM!"

Fatih Altaylı; bakanlıkla ilgili kabine toto döneminin başladığını birçok ismin ortaya atıldığını son olarak Alpay Özalan'ın da adının geçtiğini ifade ederken 'Meclis kabadayısının bile bakan olacağı söyleniyor akıl dışı bir olay, ama olursa da şaşırmam' dedi.

FATİH ALTAYLI: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI'DAN MEMNUN DEĞİL

"Bu memlekette hiçbir şey beni şaşırtmaz, çok alakasız isimler de bakan olabilir. Başarılı isimler de gidebilir." diyen Fatih Altaylı; cümlesine şu şekilde devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan memnun olmadığını uzun zamandır biliyor. Kabinede sert sözlerle eleştirildiği de biliniyor. Ortada sürekli kabine listesi gözüküyor hepsi üfürme. Meclis kabadayısı Alpay Özalan'ın bakan yapılacağı bile konuşuluyor. Akıl dışı olur, çoğu toto gibi gözüküyor."