Kabinede revizyon yapıldı, iki yeni bakanlık kuruldu

Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan görevinden alınarak, yerine Mehmet Muş atandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yeni bakanlığın kurulmasına ve üç bakanlığa yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölünerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ve "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin atandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine de son verilerek yerine Mehmet Muş getirildi. Ruhsar Pekcan, kendisi ve eşinin ortak olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firmasının Ticaret Bakanlığı'na 580 bin TL'lik dezenfektan sattığı iddiasını Salı günü yazılı açıklama yaparak kabul etmişti. Açıklamada, söz konusu alımın "piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde" gerçekleştirildiği belirtilmişti. Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Görevine son verilen Ruhsar Pekcan'ın yerine getirilen AKP eski Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyordu. 1982 doğumlu Muş, sırasıyla AKP İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Ekonomi İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı yaptı. 2011 yılında AKP İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 25, 26 ve 27'nci dönemlerde İstanbul Milletvekilliği görevini sürdürdü. TBMM'de Dışişleri Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyelikleri yaptı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği'nin yanı sıra AKP Genel Merkezi'nde Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. İktisatçı olan Muş, 2014 yılında MYK üyeliğine seçilerek AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşleri Başkanlığı görevinde bulundu. Kabinedeki tek kadın bakan Derya Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki tek kadın bakan oldu. 1972 doğumlu Yanık serbest avukat olarak İstanbul'da çalıştı. AKP İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6'ıncı Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AKP Grup Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde olan Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) yanı sıra pek çok başkaca dernek ve vakıfta üye, yönetim kurulu üyesi ve istişare kurulu üyesi olarak görev yapıyor.