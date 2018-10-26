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Kabinenin Twitter ve Instagram karnesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 14:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine üyeleri, yürüttükleri çalışmalar kadar sosyal medyadan yaptıkları bilgilendirmeler ve duyurularla da gündeme geliyor. Zaman zaman gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan kabine üyeleri, zaman zaman da üzerinde çalıştıkları projelerle ilgili bilgi veriyor.

Peki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri başta Twitter olmak üzere en çok hangi uygulamayı kullanıyor dersiniz? Şimdiden söyleyelim, listede labineye dahil olana kadar sosyal medya uygulamalarından hiçbirini kullanmayan bakanlar dahi var. Buna rağmen şu sıralar hepsinin takipçi sayılarıyla dikkat çektiğini söylesek yanılmış olmayız.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine üyeleri, sosyal paylaşım sitesi Twitter aracılığıyla çalışmaları hakkında bilgi verirken, aynı zamanda gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıyor.
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Kabine üyelerinden fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'ı da etkin kullananlar bulunuyor.
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Bakanlar Kurulu üyelerinin en aktif olduğu sosyal medya kanalı Twitter olarak öne çıkarken, Instagram'ı da yavaş yavaş benimsedikleri göze çarpıyor.
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EN ÇOK TAKİPÇİ ERDOĞAN'IN

EN ÇOK TAKİPÇİ ERDOĞAN'IN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'ı düzenli kullanan siyasetçilerin başında geliyor. Bugüne kadar 5 bin 403 tweet atan Erdoğan, 13 milyon 321 bin 899 kişiyle en çok takip edilen siyasetçi listesinde ilk sırada yer alıyor.
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Erdoğan'dan sonra Twitter'da en fazla takipçiye sahip bakan, 2 milyon 414 bin kişiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu'yu 1 milyon 270 bin 911 takipçiyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu izliyor.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 1 milyon 6 bin 198, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 709 bin 497, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 467 bin 621, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 307 bin 940, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 91 bin 908, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 72 bin 470, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 63 bin 442, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın 44 bin 139 takipçisi bulunuyor.
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Twitter aracılığıyla çalışmaları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı da 181 bin kişi takip ediyor.
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Kabineden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Twitter ve Instagram kullanmıyor.
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TWİTTER'A YENİ KATILAN BAKANLAR

TWİTTER'A YENİ KATILAN BAKANLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun, kabineye girdikten sonra Twitter hesabı açtığı görülüyor.
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Yeni hesap açan bakanlar arasında 116 binle en fazla Sağlık Bakanı Koca'nın takipçisi bulunuyor.
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EN ÇOK 'DEVAM' TWEETİ PAYLAŞTI

EN ÇOK 'DEVAM' TWEETİ PAYLAŞTI
Kabine üyeleri içinde en çok etkileşim alan paylaşım ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları netleşmeye başladığı saatlerde attığı "Devam" tweetiydi.
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Devletin zirvesinden bazı isimler, fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'ı da etkin kullanıyor.
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Instagram'da en çok takip edilen siyasetçilerin başında 4 milyon 387 bin 566 kişiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan gelirken, Erdoğan'ı 1 milyona yakın takipçisiyle Bakan Soylu izliyor.
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Aynı zamanda 447 bin takipçisi olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile 404 bin takipçisi bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Instagram'da aktif yer alıyor.
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sosyal medya Twitter instagram

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