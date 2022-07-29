HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kabineyle ilgili dikkat çeken anket! En başarılı bakan hangisi? İlk ve son sıra dikkat çekti

Kabineyle ilgili dikkat çeken anket! En başarılı bakan hangisi? İlk ve son sıra dikkat çekti

29.07.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik birçok anket yapılırken, Asal Araştırma'dan ise farklı bir araştırma geldi. Kabinedeki en başarılı ismin sorulduğu ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Temmuz ayında yapılan ankete göre ilk sırada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer alırken sıralamadaki diğer bakanlar ve aldıkları oy oranı dikkat çekti.

Kabineyle ilgili dikkat çeken anket! En başarılı bakan hangisi? İlk ve son sıra dikkat çekti

Haziran 2023'te yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine yöneline yönelik birçok anket yapılırken Asal Araştırma isimli şirket bu kez cumhurbaşkanı adayı ve partileri değil, kabinede yer alan bakanlara yönelik çalışma düzenledi.

Temmuz ayı içerisinde yapılan ankette katılımcılara kabinede en başarılı buldukları isim soruldu.

DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Yapılan ankete göre ilk sırada yüzde 14.6 ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüzde 12.3'le ikinci en yüksek orana sahip olurken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yüzde 11.5 ile üçüncü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yüzde 10.7 ile dördüncü sırada yer aldı.

Katılımcılardan gelen cevaplara göre dikkat çeken ankette yüzde 1.2 oy alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son sırada yer aldı.

İşte anketteki tüm sonuçlar:

FYzvTr6X0AAn5zC

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
Çin'den flaş açıklama! 'Ateşle oynayan...'Çin'den flaş açıklama! 'Ateşle oynayan...'
Ekipler teyakkuza geçti: Merkeze çok yakın!Ekipler teyakkuza geçti: Merkeze çok yakın!
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu Hulusi Akar kabine

En Çok Okunan Haberler

FETÖ soruşturması sonrası Türkiye'yi terk etmişti! İşte yeni işi

FETÖ soruşturması sonrası Türkiye'yi terk etmişti! İşte yeni işi

Bayiler 'yok' diyor, galeriler yüzde 50 zamla satıyor

Bayiler 'yok' diyor, galeriler yüzde 50 zamla satıyor

Özdağ'ın sözlerine Bakan Varank'tan sert tepki: Bu ahlaksız provokatör...

Özdağ'ın sözlerine Bakan Varank'tan sert tepki: Bu ahlaksız provokatör...

Gecenin karanlığında birden otoyolu kapladı! "Görünce arabayı bırakıp kaçtım"

Gecenin karanlığında birden otoyolu kapladı! "Görünce arabayı bırakıp kaçtım"

27 bin sağlık personeli alınacak!

27 bin sağlık personeli alınacak!

Kahreden detay! Sürpriz yapmak isterken acı haberi aldı

Kahreden detay! Sürpriz yapmak isterken acı haberi aldı

İlginizi Çekebilir

Kalp krizi veya felç geçirmeden anlaşılmıyor! Ölümcül risk

Kalp krizi veya felç geçirmeden anlaşılmıyor! Ölümcül risk

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.