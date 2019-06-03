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Kabir ziyaretinden dönerken araba çarpan genç yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 17:41 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde kabir ziyaretinden döndüğü esnada yolun karşısına geçmek isteyen bir genç, araç çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Peribacaları mevkisinde meydana geldi.

Manisa’nın Kula ilçesinde kabir ziyaretinden döndüğü esnada yolun karşısına geçmek isteyen bir genç, araç çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Peribacaları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgi göre Ortaköy Mahalle kabristanlığında vefat eden akrabalarını ziyaret ettikten sonra dönüş için yola çıkan 23 yaşındaki Serdal Tuna, İzmir-Ankara D300 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken, İzmir istikametinden Uşak istikametine giden O.Ö idaresindeki 35 GE xxx plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan gence, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılmasının ardından, ağır yaralı Serdal Tuna, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Tuna, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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