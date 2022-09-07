Kabızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi... Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Nelerde magnezyum bulunur?

Magnezyum eksikliği genellikle gözden kaçan sağlık sorunlarından biridir. Magnezyum eksikliği hipomagnezemi olarak da biliniyor. Sağlıklı beslenen insanlar da magnezyum eksikliği yaşandığı tahmin ediliyor. Yapılan araştırmalar bireylerin %75'inin önerilen alım miktarlarını karşılayamadıklarını gösterir.
En sık karşılaşılan magnezyum belirtileri arasında iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, kabızlık, yorgunluk ve halsizlik yer alıyor. Daha şiddetli vakalarda ise; kas krampları, kardiyak aritmiler, uyuşma, konsantrasyon eksikliği, zihinsel bulanıklık, fibromiyalji görülebilir.
Seğirmeler, titreme ve kas krampları magnezyum eksikliğinin belirtileridir.
Akıl sağlığı koşulları, magnezyum eksikliğinin bir başka olası etkisidir. Bir örnek, zihinsel uyuşukluk veya duygu eksikliği ile karakterize edilen ilgisizliktir. Deliryum ve komaya bile yol açabilir.
Magnezyum eksikliği osteoporoz ve kemik kırıkları için risk faktörlerinden biri olabilir.
Fiziksel veya zihinsel yorgunluk veya halsizlik ile karakterize bir durum olan yorgunluk, magnezyum eksikliğinin başka bir belirtisidir.
Araştırmalar, magnezyum eksikliğinin kan basıncını artırabileceğini düşündürmektedir.
Magnezyum eksikliği bazen şiddetli astımı olan kişilerde görülür.
Kalp aritmisi veya düzensiz kalp atışı, magnezyum eksikliğinin olası en ciddi etkileri arasındadır.
Magnezyum eksikliği, felç veya kalp yetmezliği gibi daha ciddi komplikasyon riskini artırabilen aritmi veya düzensiz kalp atışına neden olabilir veya kötüleştirebilir.
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