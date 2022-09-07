Kabızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi... Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Nelerde magnezyum bulunur?

Magnezyum eksikliği genellikle gözden kaçan sağlık sorunlarından biridir. Magnezyum eksikliği hipomagnezemi olarak da biliniyor. Sağlıklı beslenen insanlar da magnezyum eksikliği yaşandığı tahmin ediliyor. Yapılan araştırmalar bireylerin %75'inin önerilen alım miktarlarını karşılayamadıklarını gösterir.

En sık karşılaşılan magnezyum belirtileri arasında iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, kabızlık, yorgunluk ve halsizlik yer alıyor. Daha şiddetli vakalarda ise; kas krampları, kardiyak aritmiler, uyuşma, konsantrasyon eksikliği, zihinsel bulanıklık, fibromiyalji görülebilir.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİN BELİTİLERİ NELERDİR?

KAS SEĞİRMELERİ VE KRAMPLAR

Seğirmeler, titreme ve kas krampları magnezyum eksikliğinin belirtileridir.

ZİHİNSEL BULANIKLIK

Akıl sağlığı koşulları, magnezyum eksikliğinin bir başka olası etkisidir. Bir örnek, zihinsel uyuşukluk veya duygu eksikliği ile karakterize edilen ilgisizliktir. Deliryum ve komaya bile yol açabilir.

OSTEOPOROZ

Magnezyum eksikliği osteoporoz ve kemik kırıkları için risk faktörlerinden biri olabilir.

YORGUNLUK VE KAS ZAYIFLIĞI

Fiziksel veya zihinsel yorgunluk veya halsizlik ile karakterize bir durum olan yorgunluk, magnezyum eksikliğinin başka bir belirtisidir.

YÜKSEK TANSİYON

Araştırmalar, magnezyum eksikliğinin kan basıncını artırabileceğini düşündürmektedir.

ASTIM

Magnezyum eksikliği bazen şiddetli astımı olan kişilerde görülür.

DÜZENSİZ KALP ATIŞI

Kalp aritmisi veya düzensiz kalp atışı, magnezyum eksikliğinin olası en ciddi etkileri arasındadır.

Magnezyum eksikliği, felç veya kalp yetmezliği gibi daha ciddi komplikasyon riskini artırabilen aritmi veya düzensiz kalp atışına neden olabilir veya kötüleştirebilir.

MAGNEZYUM NELERDE VAR?

Avokado

Yoğurt

Muz

Bitter Çikolata

Avokado

Taze Fasulye

Süt

Ispanak

Kuru baklagiller

Tam tahıllı besinler

Soya fasulyesi

Koyu yapraklı yeşillikler



