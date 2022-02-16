Kabızlık için en etkili çözümler...

Kabızlığa neden olan şeyler sürekli katı yiyecekler, liften uzak sağlıksız yiyecekler tüketmek, az su içmek, hareketsiz yaşam düzeni benimsemek. Tüm bunları önlemek adına yemek yeme ve egzersiz yapma alışkanlıkları değiştirilerek kabızlığın önüne geçilebilir. Kabızlık uzun süre tuvalete çıkılmadığında daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu yüzden kabızlık problemini çözmek gerekiyor.

KABIZ OLMAMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

*Sıvı tüketimini arttırmak

*Lifli gıdalara öncelik vermek

*Daha çok hareket etmek

*Tuvalet düzeni oluşturmak

*Lokmaları daha düzgün çiğneyerek yutmak

*Fazla kafeinden uzak durmak

*Fazla süt ve süt ürünleri kullanmamak

*Muz yerken miktarına dikkat etmek

*Makarna ve pilav miktarına dikkat etmek

KABIZ NASIL ÖNLENEBİLİR?

*Erik, kayısı gibi kuru meyveleri tüketmeyi arttırmak

*Elma ve armut gibi lif oranı yüksek tercih etmek

*Kırmızı et yerine beyaz et yemek

*Sabahları aç karnına patates suyu içmek



