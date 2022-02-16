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Kabızlık için en etkili çözümler...

16.02.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabızlık kişiyi huzursuz eden bir rahatsızlık yaratıyor. Kabızlığı çözmek adına birçok şey denense de çoğu pek fazla etkili olmuyor. Beslenme düzeninin bozukluğu kabızlığın artmasına neden oluyor. Tuvalete çıkamamak karın ağrısına ve şişkinliğe de neden olabiliyor. Kabızlığı önlemek ve çözmek adına aşağıdaki çözümleri deneyebilirsiniz…

Kabızlık için en etkili çözümler...

Kabızlığa neden olan şeyler sürekli katı yiyecekler, liften uzak sağlıksız yiyecekler tüketmek, az su içmek, hareketsiz yaşam düzeni benimsemek. Tüm bunları önlemek adına yemek yeme ve egzersiz yapma alışkanlıkları değiştirilerek kabızlığın önüne geçilebilir. Kabızlık uzun süre tuvalete çıkılmadığında daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu yüzden kabızlık problemini çözmek gerekiyor.

KABIZ OLMAMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

*Sıvı tüketimini arttırmak

*Lifli gıdalara öncelik vermek

*Daha çok hareket etmek

*Tuvalet düzeni oluşturmak

*Lokmaları daha düzgün çiğneyerek yutmak

*Fazla kafeinden uzak durmak

*Fazla süt ve süt ürünleri kullanmamak

*Muz yerken miktarına dikkat etmek

*Makarna ve pilav miktarına dikkat etmek

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KABIZ NASIL ÖNLENEBİLİR?

*Erik, kayısı gibi kuru meyveleri tüketmeyi arttırmak

*Elma ve armut gibi lif oranı yüksek tercih etmek

*Kırmızı et yerine beyaz et yemek

*Sabahları aç karnına patates suyu içmek


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